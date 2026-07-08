Intervenidos nueve trofeos de caza mayor en Álora (Málaga)

Intervenidos nueve trofeos de caza mayor en Álora - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Compañía de la Guardia Civil de Coín (Málaga) han intervenido varios trofeos de caza que carecían de documentación acreditativa de su legal procedencia en el municipio malagueño de Alora.

La actuación se inició tras recibirse una colaboración ciudadana que alertaba sobre la posible existencia de trofeos cinegéticos sin identificar en una parcela del citado término municipal, han indicado desde la Guardia Civil en un comunicado.

Tras la inspección realizada, al ser autorizado el acceso voluntariamente a lugar, se localizaron en el interior de un almacén un total de nueve trofeos de caza mayor, entre ellos, varias cabezas de jabalí, corzo, gamo, muflón y cabra montés, así como tablillas con colmillos de jabalí.

Una vez solicitada la documentación acreditativa de la procedencia de los mismos, el responsable manifiestó que carecía de documentación, no se pudiendo confirmar su legal procedencia.

Ante estos hechos, procedieron a la intervención cautelar de todos los trofeos hallados, quedando depositados en dependencias oficiales mientras continúan las gestiones para determinar su origen.

Por último, han señalado que estos hechos podrían constituir una infracción administrativa en materia de caza relacionada con la tenencia de trofeos de caza mayor sin el correspondiente precinto ni documentación obligatoria, continuándose las gestiones para investigar su posible vinculación con actividades de caza furtiva.