La investigación sobre la muerte de una mujer en Cártama (Málaga) se centra en la hipótesis de robo

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que los primeros exámenes al cuerpo de la mujer hallada muerta este lunes en Cártama (Málaga) apuntan a un carácter violento y que la investigación se centra en que "pudiéramos estar más ante una posibilidad, una hipótesis de robo con resultado de muerte como consecuencia de haber recibido una agresión por parte de una tercera persona".

En declaraciones a los periodistas en Cenes de la Vega (Granada), Fernández ha explicado que "hay un acceso, una entrada al domicilio, donde efectivamente por el contexto en el que se produce, está todo revuelto y demás" y pudiera tratarse de esa hipótesis de robo, "y ahí se centra la investigación", ha apuntado.

En lo que sí ha incidido el delegado del Gobierno es en que "en este momento se descarta todo aquello que tenga que ver con violencia de género en tanto en cuanto no existía relación de pareja conocida, ni en el entorno se habla, y tampoco existía ningún tipo de antecedente o precedente vinculado a la violencia de género que estuviera registrado".

Ha dicho que en esa primera inspección por parte de los médicos forenses en el cuerpo de la mujer "se aprecia indicios de que ha podido ser efectivamente una muerte violenta", aunque este martes se le practica la autopsia que "determinará claramente si estamos efectivamente ante una situación de muerte violenta", ha incidido. "Todo apunta a que sea así", ha apostillado.

Así, Fernández ha señalado que la investigación "sigue absolutamente abierta, acotando y viendo todas las opciones, posibilidades y revisando todo aquello que tiene que ver con el entorno de este domicilio", donde se produjeron los hechos.