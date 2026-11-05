Investigadas 27 personas tras caer una red dedicada a la pesca de inmaduros y especies protegidas en la Axarquía

Sucesos.- Investigada en Málaga por tener perros en malas condiciones y hallar el cadáver de otro en una bolsa - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga ha desarticulado una red estructurada dedicada a la captura, distribución y comercialización irregular de pescado inmaduro y especies marinas protegidas en la costa de la Axarquía y ha investigado a 27 personas, además de intervenir embarcaciones y abundante material ilegal.

Los agentes, en el marco de la operación 'Modicum', constataron una actividad ilícita continuada dedicada al abastecimiento de circuitos clandestinos de distribución, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Estas maniobras eludían de forma sistemática los cauces legales de comercialización en lonja, así como los controles sanitarios y veterinarios obligatorios para el consumo humano.

El dispositivo contó con el apoyo del Servicio de Inspección Pesquera de la Consejería de la Junta, confirmándose el empleo de artes y aparejos de pesca no selectivos y expresamente prohibidos.

Asimismo, se determinó que los productos pesqueros eran transportados sin mantener la cadena de frío requerida y careciendo de la trazabilidad estipulada.

La operación culminó con el registro e inspección de cinco inmuebles y seis embarcaciones vinculados a la red ilegal, en los que se intervinieron 16 artes de pesca prohibidas, además de cuatro embarcaciones, seis motores fueraborda y abundante material auxiliar utilizado para el almacenamiento y traslado clandestino de las capturas.

Los 27 investigados formaban parte de cuatro estructuras delictivas interconectadas que operaban en el litoral malagueño sin garantías sanitarias.

Así, se les imputan delitos contra la flora y la fauna, además de pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Málaga.