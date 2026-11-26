MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia, acordó el pasado día 18 de noviembre la puesta en libertad provisional de un hombre detenido tras ser denunciado por su expareja en otra provincia andaluza a donde ella logró llegar. No obstante, está investigado por la presunta comisión de los delitos de amenazas, lesiones, contra la intimidad, detención ilegal y agresión sexual.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han precisado a Europa Press que aunque la pareja residía en Málaga, la mujer consiguió llegar a esa otra provincial, desde donde presentó una denuncia ante los responsables policiales primero y posteriormente en sede judicial.

Según la información de diario SUR, la joven relató en sede policial que tuvo que fugarse de Málaga para ponerse a salvo tras ser encerrada con llave y sufrir, entre otros abusos, agresiones sexuales y malos tratos. De acuerdo con su testimonio, y recoge el rotativo, ambos llevaban dos años de relación, aunque los episodios de control y amenazas que finalmente la llevaron a escapar habrían comenzado en septiembre.

La mujer declaró ante la plaza número 2 de Violencia sobre la Mujer de esa otra ciudad andaluza, cuya magistrada decretó como medida cautelar una orden de protección para la víctima por la que se le impedía al presunto agresor acercarse a ella a menos de 300 metros, han indicado las fuentes judiciales.

La investigación la lleva la Unidad de Familia y Mujer de la comisaría de dicha ciudad, han confirmado fuentes policiales a Europa Press, aunque el hombre fue detenido en Málaga el día 17 de noviembre. Tras ser conducido ante la juez de Violencia de guardia de Málaga, se acogió a su derecho a no declarar y quedó en libertad tras ser informado de las medidas cautelares que había dispuesto el primer juzgado y ratificadas por la magistrada de Málaga.

Según el TSJA, el hombre permanece investigado por la presunta comisión de los delitos de amenazas, lesiones, contra la intimidad, por detención ilegal y por agresión sexual. La investigación judicial de la que se encarga ahora la plaza de Violencia de Málaga tratará de determinar los delitos que finalmente se le acaben imputando en el proceso.