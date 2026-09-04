Investigado por supuesta agresión sexual a su sobrina de nueve años en Málaga capital

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Juzgado de Guardia. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Málaga está tramitando un procedimiento contra un hombre que fue detenido por la presunta agresión sexual a una sobrina de nueve años en una barriada de la capital malagueña.

Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, el detenido es tío político de la niña, la cual fue examinada en la Sala Geisel de la Ciudad de la Justicia para determinar los hechos, que inicialmente habrían consistido en supuestos tocamientos.

La detención del hombre se produjo el pasado fin de semana y el lunes se le tomó declaración, tras lo que se acordó su puesta en libertad con orden de alejamiento respecto de su sobrina, han señalado las mismas fuentes.

El asunto se tramita como un caso de agresión sexual por parte de la plaza número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga.

Según la información adelantada por el Diario SUR, el arresto se produjo después de que la pequeña diera la voz de alarma a un familiar, quien de inmediato alertó a los progenitores. El propio sospechoso acudió entregarse ante la Policía Local de Málaga, donde se procedió a su detención.