Investigadores de la UMA analizan influencia del clima generado por los entrenadores en el rendimiento deportivo

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del área de Psicología Social de la Universidad de Málaga (UMA) ha llevado a cabo un estudio que revela cómo los climas de empoderamiento generados por los entrenadores favorecen estados psicológicos óptimos para el rendimiento deportivo.

La investigación, publicada recientemente en la revista International Journal of Sports Science & Coaching, y en la que han intervenido 328 futbolistas adolescentes, subraya la importancia de crear entornos positivos en los procesos de formación de los deportistas.

Según el equipo científico de la UMA, los entornos en los que se desarrollan los jóvenes futbolistas son cruciales para el correcto su desarrollo y adaptación a la competición: por un lado, porque el deportista necesita un clima de apoyo y aprendizaje para mejorar su experiencia deportiva; por otro, porque su desarrollo psicológico requiere participar en contextos que faciliten el desarrollo de herramientas psicológicas para gestionar adecuadamente la presión a la que se ven sometidos durante la competición.

Para abordar el estudio, los datos se recopilaron presencialmente en las instalaciones de entrenamiento, antes de las sesiones, bajo la supervisión del equipo de investigación, entre los meses de noviembre y diciembre de 2024.

El instrumento utilizado fue el Coach-created Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionnaire (EDMCQ-C), un cuestionario que evalúa la percepción del clima motivacional creado por el entrenador en un contexto deportivo, y que consta de 34 ítems agrupados en dos dimensiones: clima empoderador y clima desempoderador, han indicado desde la UMA en un comunicado.

"UN ENTORNO DE EMPODERAMIENTO"

El estudio pone de manifiesto que los climas de empoderamiento (empowering) generados por los entrenadores tienen una relación positiva con los estados psicológicos que favorecen el rendimiento deportivo (estados de flujo). Por el contrario, los climas de desempoderamiento (disempowering) tienen una relación negativa con estos estados.

"Específicamente, los climas empowering se caracterizan por apoyar la autonomía del jugador, orientar la práctica deportiva hacia el aprendizaje y dotar de apoyo social a los atletas", ha manifestado José Antonio Domínguez, uno de los autores del estudio.

Así, uno de los aspectos más relevantes del trabajo es la identificación de la orientación motivacional hacia la tarea como un mecanismo clave que explica los efectos del clima de empoderamiento, e implica que "los deportistas se centran en los procesos de aprendizaje y en el desarrollo de sus competencias, más que meramente en el resultado", ha afirmado el equipo de investigación.

De esta forma, esta orientación contrasta con una motivación centrada exclusivamente en el resultado o la comparación social, lo que suele asociarse a una mayor ansiedad y menor disfrute de la práctica deportiva. Según los autores del estudio, los hallazgos refuerzan la idea de que el entrenador actúa como una figura educativa, no solo capaz de moldear el rendimiento sino también la forma en la que los futbolistas interpretan el éxito y el fracaso.

La investigación forma parte de la tesis doctoral de José Antonio Domínguez, dirigida por el catedrático de Psicología Antonio Hernández Mendo y por Rafael E. Reigal (Dpto. Psicología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales y Antropología Social).

En el marco del grupo de I+D 'Evaluación Psicosocial en Contextos Naturales: Deporte y Consumo', las otras dos autoras de esta publicación son Carolina Sánchez García y Verónica Morales Sánchez (investigadora principal del grupo de investigación).

El trabajo está teniendo actualmente una transferencia en el ámbito aplicado, ya que Domínguez colabora con el Departamento de Psicología del Málaga CF, donde está implementando estos resultados en la preparación psicológica de jóvenes futbolistas. Además, su tesis doctoral, próxima a ser defendida, tendrá la Mención Industrial gracias al convenio de colaboración que la Universidad de Málaga firmó con el Málaga CF para su desarrollo.