Investigadores de la Universidad de Málaga analizan el riesgo para el consumo humano del agua en acuíferos kársticos

MÁLAGA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco investigadores del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA) forman parte del equipo científico internacional que está realizando un estudio para cuantificar el riesgo de contaminación del agua subterránea ligado a los procesos de infiltración rápida en los acuíferos kársticos.

Liderados por el profesor Andreas Hartmann, de la Universidad de Friburgo (Alemania), los investigadores han analizado la presencia de varios contaminantes en el agua procedente de numerosos acuíferos kársticos de Europa, norte de África y Oriente Medio, según ha informado la UMA en un comunicado.

De ahí han relacionado los procesos de infiltración rápida, en los acuíferos formados por rocas carbonatadas, con el incremento en la concentración de estas sustancias.

Así, alertan de que durante los periodos de lluvias, en los que se produce la recarga de los acuíferos, sobre todo en las que ocurren en otoño, se pueden alcanzar concentraciones de sustancias contaminantes y microorganismos patógenos que superan ampliamente los niveles seguros, con importantes consecuencias para el consumo humano.

"Aproximadamente una cuarta parte de la población mundial se abastece de agua procedente de acuíferos kársticos, que debido a su funcionamiento son especialmente vulnerables a la contaminación. La circulación del agua subterránea en este tipo de medios suele ser rápida, lo que favorece la entrada de contaminantes", explica el

catedrático de Geodinámica Externa de la UMA Bartolomé Andreo, director de CEHIUMA.

LOS RIESGOS DE LOS FERTILIZANTES

Los investigadores han considerado el pesticida degradable glifosato, un herbicida extensamente utilizado en agricultura, como uno de los ejemplos para demostrar sus resultados. Según las simulaciones realizadas, el rápido transporte del glifosato en el agua subterránea puede hacer que exceda en hasta 19 veces los valores máximos permitidos por la legislación.

"El mayor riesgo de contaminación del agua subterránea se

da en regiones donde la agricultura depende de fertilizantes y pesticidas degradables", aseguran los científicos.

En este sentido, el investigador de la UMA, Matías Mudarra,

insiste en que "el riesgo por contaminantes degradables como plaguicidas, productos farmacéuticos o patógenos tiene que ser tenido en cuenta en los estudios, ya que es significativamente mayor de lo que se esperaba, y afecta directamente en la calidad del agua".

VULNERABILIDAD DE LAS REGIONES MEDITERRÁNEAS

Además, Juan Antonio Barberá, otro de los investigadores de la UMA, destaca "el pobre desarrollo del suelo, procesos de infiltración rápida, la alta torrencialidad de las precipitacones y la gran dependencia del agua de este tipo de acuíferos, como potenciadores de la contaminación del agua en la región mediterránea".

Damián Sánchez y José Francisco Martín, ambos del CEHIUMA, son los otros dos científicos que completan el equipo de la UMA que ha participado en este trabajo.

El investigador de la Universidad de Málaga, Bartolomé Andreo, y Andreas Hartmann, que ha liderado el trabajo publicado en la revista PNAS, forman parte, además, del grupo internacional de científicos del proyecto 'Global Assessment of Water Stress in Karst Regions in a Changing World' --Evaluación global del estrés hídrico en regiones kársticas ante un mundo cambiante--.

Financiado por la Fundación para la Investigación del Gobierno de Alemania, tiene el objetivo de avanzar en los impactos que provoca el cambio climático en los procesos de recarga de los acuíferos kársticos, así como en la disponibilidad y calidad del agua subterránea.

El Centro de Hidrogeología de la UMA participa, asimismo, en el proyecto europeo 'KARMA' (Karst Aquifer Resources availability and quality in the Mediterranean Area) en el que los procesos de contaminación del agua subterránea en acuíferos kársticos vuelven a ser objeto de análisis.