Investigadores de la Universidad de Málaga estudian una nueva estrategia para combatir un hongo que amenaza a cultivos

Investigadores del grupo de investigación 'Diseño Racional de Fitosanitarios', del Departamento de Microbiología de la Universidad de Málaga (UMA). - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación 'Diseño Racional de Fitosanitarios', del Departamento de Microbiología de la Universidad de Málaga (UMA), ha estudiado una nueva estrategia basada en el silenciamiento génico inducido por pulverización, conocido como SIGS ('Spray-Induced Gene Silencing').

En contexto, el hongo 'Botrytis cinerea', causante de la podredumbre gris, constituye "una de las principales amenazas para numerosos cultivos hortícolas", según ha precisado la institución académica en una nota. Su elevada capacidad para desarrollar resistencia a diferentes fungicidas está comprometiendo la eficacia de los tratamientos disponibles y dificulta cada vez más el control de la enfermedad.

La investigación, publicada en la revista científica 'Plant Disease', se centra en dos genes relacionados con este proceso: el gen Bcmrr1 y BcatrB. "El principal objetivo del estudio fue determinar si el silenciamiento de esos dos genes mediante ARN de doble cadena podía utilizarse para controlar tanto aislados de 'Botrytis cinerea' sensibles a fungicidas como aislados multirresistentes, así como evaluar su eficacia en combinación con el fungicida fludioxonil", ha manifestado la investigadora del Departamento de Microbiología y del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (UMA-CSIC), Dolores Fernández Ortuño.

En una primera fase, el equipo recurrió al ARN de doble cadena. Evaluaron, 'in vitro', dos moléculas de dsRNA dirigidas contra los genes Bcmrr1 y BcatrB, tanto de forma individual como combinada. De esta forma, en lugar de actuar exclusivamente sobre el crecimiento del patógeno, se intenta debilitar uno de los mecanismos que permiten sobrevivir a los tratamientos.

Aunque ambas estrategias redujeron la germinación de las esporas entre un 40 y un 60 por ciento, el Bcmrr1-dsRNA proporcionó una respuesta más consistente y estable, por lo que fue seleccionado para los estudios posteriores.

A continuación, una vez seleccionada la molécula de ARN, el equipo de investigación evaluó su eficacia mediante ensayos sobre hojas de tomate y frutos de manzana. "En estas pruebas se analizaron diferentes parámetros, como el desarrollo de las lesiones, la biomasa del hongo presente en el tejido vegetal y la expresión de los genes diana", ha aclarado la investigadora Fernández Ortuño.

Asimismo, el estudio también contempló la duración del efecto del tratamiento y su eficacia en combinación con dosis reducidas de fludioxonil. Por último, se investigó el potencial de esta estrategia frente a otras especies del género Botrytis.

Los resultados demostraron que el tratamiento con Bcmrr1-dsRNA redujo significativamente el desarrollo de 'B. cinerea' en hojas de tomate, disminuyéndose el tamaño de las lesiones y la biomasa del hongo, junto con la reducción de la expresión del gen.

Uno de los resultados más destacados fue la persistencia del efecto en la planta. "Tras una única aplicación, la reducción de las lesiones se mantuvo hasta catorce días, alcanzando aproximadamente un 40-50 por ciento de reducción en el momento de máxima eficacia. El efecto también se confirmó en frutos de manzana", ha recalcado Fernández Ortuño.

Asimismo, la investigadora ha señalado que fue especialmente relevante "la combinación con dosis reducidas de fludioxonil", que permitió aumentar la eficacia del tratamiento frente a aislados multirresistentes y, en algunos casos, alcanzar niveles de inhibición similares a los obtenidos con dosis superiores del fungicida.

La elevada conservación de Bcmrr1 dentro del género 'Botrytis' permitió extender los ensayos a otras especies, observándose también una reducción del crecimiento y de la germinación en 'B. fragariae' y 'B. pseudocinerea'.

En conjunto, el estudio demuestra el potencial del silenciamiento génico inducido por pulverización (SIGS) como una herramienta complementaria a los fungicidas convencionales, posicionando a Bcmrr1 como una "diana prometedora para el desarrollo de nuevas estrategias de control basadas en ARN".

En un contexto de creciente resistencia a los fungicidas, tal y como ha explocadp la investigadora Fernández Ortuño, se abren nuevas posibilidades para mejorar el control de 'Botrytis' y avanzar hacia una protección de cultivos más sostenible. "El siguiente paso será optimizar la aplicación de esta tecnología, mejorando aspectos como la formulación o su estabilidad", ha finalizado.