Investigan el apuñalamiento a un cocinero en un restaurante en Marbella (Málaga)

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Málaga mantiene abierta una investigación para esclarecer el apuñalamiento de un cliente a un cocinero, de 40 años, en un restaurante en la ciudad malagueña de Marbella, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.10 horas de este pasado jueves, 2 de octubre, según ha adelantado diario 'SUR'. Al parecer, previo a la agresión, el presunto autor de los hechos había realizado un pedido en el establecimiento.

Según el diario, el hombre habría iniciado una discusión con los empleados del local y, posteriormente, atacó al cocinero, a quien apuñaló en el pecho, dándose luego a la fuga. El responsable del lugar fue quien trasladó al herido al centro de salud, aunque, finalmente, fue evacuado al hospital. Tras los hechos la Policía Nacional mantiene abierta la investigación, han confirmado las citadas fuentes.