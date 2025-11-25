Investigan tras denuncia contra un profesor por presuntos abusos a alumnos de un colegio de la provincia de Málaga

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Málaga ha iniciado una investigación a raíz de la denuncia por presuntos abusos sexuales a menores presentada contra un profesor, según han confirmado a Europa Press desde dicho cuerpo, que ha activado los protocolos correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Desde la Delegación Territorial de Educación también han señalado que se ha actuado al respecto tras la denuncia a este maestro de religión.

Así, desde dicha delegación han asegurado, respecto a los presuntos abusos sexuales denunciados por un grupo de familias de un colegio de Infantil y Primaria de la provincia, que el informe del Servicio de Inspección recoge que "la dirección del centro tuvo conocimiento del caso a partir de las informaciones trasladadas por las familias" en una reunión, en la que comunicaron "su decisión de denunciar al maestro presuntamente implicado".

Según han apuntado, puesto en conocimiento de la Inspección, y tras constatar que la denuncia había sido ya interpuesta, "este servicio arbitró las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los menores, sin que llegasen a aplicarse en tanto que, al día siguiente y antes del comienzo de la jornada escolar, la Guardia Civil actuó de inmediato una vez efectuada la denuncia".

"Desde ese momento, la dirección del centro ha actuado conforme a las instrucciones dadas por los agentes de la Guardia Civil", han indicado.

Asimismo, han señalado que el Servicio de Inspección de la Delegación Territorial dio traslado a la Inspección General de la Consejería, encargada de comunicar el caso al Ministerio de Educación, "administración competente para el establecimiento de las medidas disciplinarias del profesorado de Religión de la etapa de Primaria".

La información publicada por el diario 'Malaga Hoy' recoge el testimonio de uno de los progenitores, que relata que el caso salió a la luz a finales del pasado mes de octubre, cuando la menor llegó a su casa y, mientras jugaba, aludía al nombre de un peluche que, supuestamente, utilizaba el docente.

Relató que este se habría bajado delante de ella los pantalones y la ropa interior. Cuando los padres le siguieron preguntando, "jugando para no asustarla", la pequeña supuestamente les explicó que les "decía a las niñas que le toquen" sus genitales y que "cuando los niños no son varones se enfada", dice el rotativo. El escrito refleja que "después de tocarlo", le entregaba, presuntamente, "regalitos".