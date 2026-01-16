Investigan disparos a varias viviendas en la zona de La Trinidad en Málaga

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Málaga ha abierto una investigación para tratar de esclarecer varios disparos ocurridos este viernes a viviendas en la zona de La Trinidad, en Málaga capital, según han confirmado fuentes policiales.

Por el momento, según han señalado las citadas fuentes, no se han producido detenciones en relación con el suceso, y además no hay daños personales, aunque sí materiales.

Así, han confirmado avisos por detonaciones, al parecer, producidos por varios individuos, momento en el que se activó el protocolo correspondiente a este tipo de hechos. Los impactos han afectado a tres inmuebles y se han localizado elementos balísticos.

Por su parte, desde el sistema Emergencias 112 Andalucía han precisado que sobre las 02.40 horas fueron alertados por varias llamadas advirtiendo de que se escuchaban disparos por la zona de la calle Zamorano de la capital malagueña.

De inmediato, hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local y los servicios sanitarios del 061. En el lugar, además, se comisionó la científica.