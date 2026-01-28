Investigan el hallazgo de un cadáver en un hueco de un cuarto de contadores en Benalmádena (Málaga)

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras el hallazgo de un cadáver en un hueco de un cuarto de contadores de un edificio en el municipio malagueño de Benalmádena.

El hallazgo tuvo lugar este pasado martes sobre las 10.45 horas, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, que han señalado que se está pendiente de los resultados de la autopsia y la identificación.

En concreto, el cadáver fue localizado en una comunidad de vecinos situada en el núcleo poblacional de Arroyo de la Miel, según ha adelantado diario 'Sur', que precisa que el cuerpo estaba oculto en el hueco de una especie de arqueta llena de escombros en el cuarto de contadores.

Un vecino encontró el cadáver, dio aviso a la Policía y, ante el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo, se activó la comisión judicial para el levantamiento del cadáver.

Según el diario, el hueco en el que estaba el cuerpo sin vida del hombre era angosto por lo que para poder realizar el examen forense se activaron también a los bomberos para que agrandaran la zona y poder llegar al cadáver, que estaba en estado de descomposición, por lo que la muerte podría ser de varias semanas atrás.