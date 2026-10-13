Investigan una intoxicación alimenaria tras una boda en Benalmádena (Málaga) con más de 40 afectados

Archivo - Salón de un banquete de boda. - EUROPA PRESS - Archivo

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Protección de la Salud de la Junta está llevando a cabo las actuaciones de inspección en relación con una posible intoxicación alimentaria tras una boda en el municipio malagueño de Benalmádena con al menos 40 personas afectadas.

Así, fuentes de la Delegación de Salud y Consumo han confirmado a Europa Press la sospecha de brote por toxiinfección alimentaria tras el consumo del menú en una boda el pasado 10 de octubre en un hotel en el citado municipio malagueño.

En concreto, más de 40 personas han presentado síntomas como diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos y algunos también fiebre, aunque ninguno ha requerido hospitalización.

Por ello, tras los hechos, y según adelantan medios locales y han confirmado Europa Press las citadas fuentes, la Unidad de Protección de la Salud está llevando a cabo las actuaciones de inspección pertinentes.