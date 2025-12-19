Investigan a un profesor en Antequera (Málaga) por presunta agresión sexual a una alumna

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a un profesor de un colegio en el municipio malagueño de Antequera por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual sobre una alumna del centro educativo.

Así lo han asegurado fuentes policiales, que detallan que el arresto del investigado, de 55 años, tuvo lugar el pasado 21 de noviembre y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Antequera.

Así, al hombre se le tomó declaración, quedó en libertad y continúa investigado por un presunto delito de agresión sexual, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

Por otra parte, según ha adelantado 'La Opinión de Málaga', los hechos tuvieron lugar presuntamente en el patio del centro, donde, al parecer, el hombre abordó a la menor.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes adscritos a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional en Antequera, a partir de la denuncia de los hechos.