Irene Vallejo cierra la temporada de los ciclos de conferencias en el Centro Cultural La Malagueta

El club de lectura celebrará su último encuentro el 21 de junio con el libro 'Un amor' de Sara Mesa

MÁLAGA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga recibe, este lunes 21 de junio, a las 19.00 horas, a la escritora y filóloga Irene Vallejo, en la última cita del ciclo 'Vida pública' coordinado y presentado por Luis Alegre.

Así, el periodista, activista cultural, cineasta, escritor y profesor de universidad Luis Alegre charlará con Irene Vallejo sobre el éxito conseguido con su obra 'El infinito de un junco' (2019). En este encuentro Vallejo analizará su trabajo que ha sido reconocido con el Premio Nacional de Ensayo, 'El Ojo Crítico' de Narrativa y el 'Premio Librerías recomiendan' del Gremio de Librerías, entre otros.

El encuentro, de entrada libre hasta completar aforo, será retransmitido por streaming en el canal de YouTube de La Malagueta, han precisado desde la institución provincial en un comunicado.

Por otro lado, el club de lectura coordinado por María del Mar Peregrín, se despide con el análisis y comentario de la novela 'Un amor' de Sara Mesa el martes 22 de junio, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta cita, cuyo objetivo fundamental es compartir lecturas, opiniones e impresiones sobre los libros elegidos para su lectura, María del Mar Peregrín concluye las citas del Club de Lectura de la Malagueta con la novela 'Un amor' de la escritora Sara Mesa y editado por Anagrama.

Mesa vuelve a confrontar al lector con los límites de su propia moral en una obra ambiciosa, arriesgada y sólida en la que, como si de una tragedia griega se tratara, las pulsiones más insospechadas de sus protagonistas van emergiendo poco a poco mientras, de forma paralela, la comunidad construye su chivo expiatorio.

Asimismo, la exposición colectiva resultante de la convocatoria Smart Gallery. I Concurso de fotografía móvil: 'Extraños en la ciudad' podrá visitarse hasta el domingo 20 de junio. Igualmente, la muestra 'The Beatles vs The Rolling Stones', homenaje al fotógrafo Terry O'Neill, continuará en La Malagueta hasta el 15 de septiembre, con visitas guiadas a soliictar a través de la página web.