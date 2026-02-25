Iryo suspende temporalmente a 40 trabajadores en su base de Málaga tras la anulación de la ruta ferroviaria a Madrid

Archivo - Tren Iryo. - IRYO - Archivo

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía Iryo va a proceder a la suspensión temporal de los contratos de trabajo de 40 profesionales de su plantilla en la base de Málaga tras la anulación del corredor ferroviario sur en la ruta entre Málaga y Madrid.

Así lo ha dado a conocer Iryo en un comunicado en el que detalla que esta acción se toma después de que la Dirección General de Trabajo ha constatado la existencia de causa de fuerza mayor derivada de la suspensión del corredor sur (ruta Madrid-Málaga) por parte de Adif; "una medida que ha impactado directamente en la operativa de Iryo en la base de Málaga", añaden.

Como consecuencia de esta situación, señala Iryo, "la autoridad competente ha autorizado al operador a proceder a la suspensión temporal de los contratos de trabajo de 40 profesionales de su plantilla adscritos a dicha base, sobre un total de 654 profesionales en la compañía".

La operadora señala que la medida estará inicialmente vigente hasta el próximo 23 de marzo, "a la espera de la fecha definitiva de reapertura de la ruta Madrid-Málaga por parte de Adif, y conlleva el acceso a los empleados afectados a las correspondientes prestaciones por desempleo conforme a la normativa vigente".

Asimismo, la compañía asegura que complementará dichas prestaciones hasta garantizar que todos ellos perciban el 100% de su salario habitual.