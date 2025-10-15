IU apoya la jornada en apoyo a Palestina y exige "que no haya impunidad con los genocidas"

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha asistido en la mañana de este miércoles a la huelga convocada por los sindicatos bajo el lema 'STOP genocidio' para "exigir el fin definitivo del genocidio que el Estado sionista de Israel perpetra sistemáticamente sobre el pueblo palestino".

Morillas ha explicado que "secundamos esta jornada de acción global en la que se han convocado huelgas y distintas acciones reivindicativas, en la que se han convocado paros con el objetivo de que no puede haber impunidad para los genocidas".

"Ayer mismo el Estado criminal de Israel bloqueaba el paso de ayuda humanitaria a través del paso de Rafah asesinando a varios palestinos. Estamos viendo cómo a pesar del alto el fuego se sigue asesinando a palestinos y sigue habiendo un plan deliberado por parte del Estado criminal de Israel", ha señalado.

Por tanto, ha continuado, "nuestro llamamiento es claro: hay que parar el genocidio y tiene que haber justicia. No puede haber impunidad para los genocidas. Hay una orden de detención contra Netanyahu por crímenes de guerra, por lo que es imprescindible que haya justicia y no haya impunidad", ha criticado Morillas.

También ha destacado que "hoy la sociedad civil vuelve a salir a la calle. Ha sido la sociedad civil la que con su movilización, con distintas acciones como la de la Flotilla, la que ha conseguido que se den avances importantes como el reconocimiento del Estado palestino por parte de España o como el embargo de armas a Israel. Así pues, es imprescindible que la movilización ciudadana siga para que no haya impunidad para los genocidas".

Por último, desde la organización de izquierdas han hecho un llamamiento a la ciudadanía a que asistan masivamente a la movilización convocada para la tarde de este miércoles, a las 19.00 horas, en la plaza de la Constitución de la capital, para "seguir empujando en la defensa del pueblo palestino, de los Derechos Humanos y del cumplimiento del Derecho Internacional hasta que se ponga fin al genocidio en Palestina y no haya impunidad para Netanyahu y su Gobierno terrorista".