IU-A centra su Escuela Andaluza de Comunicación Política en combatir los discursos de odio de la extrema derecha

El Centro Eurolatinoamericano de Juventud (Ceulaj) de Mollina acoge este sábado la Escuela Andaluza de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) sobre comunicación política y agitación virtual - IU-A

MOLLINA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Centro Eurolatinoamericano de Juventud (Ceulaj) de Mollina (Málaga) acoge este sábado la Escuela Andaluza de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) sobre comunicación política y agitación virtual militante con la finalidad de, en palabras del candidato de IU-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, "organizarnos mejor para que ser mala gente dé vergüenza en Andalucía".

Alba ha inaugurado la Escuela Andaluza de la organización de izquierdas a la que han asistido más de 150 militantes y simpatizantes, además de un nutrido número de cargos públicos, con el objetivo de combatir los discursos de odio que está propagando la derecha y la extrema derecha.

Allí ha manifestado que "estamos viendo cómo las derechas y la extrema derecha en Andalucía están sembrando una semillita de odio entre la clase trabajadora, siempre con discursos individualistas y egoístas, tratando de polarizar a la sociedad e inocular el ideario de que los problemas de la gente se solucionan a través de la guerra del pobre contra el pobre".

El candidato a la presidencia de la Junta ha señalado que "están introduciendo ese discurso junto al del odio al inmigrante, a las propias mujeres o al colectivo LGTBI. Desde IU vamos a combatirlo organizándonos y poniendo encima de la mesa otros valores como la solidaridad, la tolerancia, el amor, la paz y peleando porque ser buena persona vuelva a estar de moda".

La escuela se estructura en dos bloques, uno enfocado a cargos públicos y responsables de comunicación en el que se trabajará la estrategia narrativa, el discurso y el uso de redes sociales, y otro orientado para militantes y simpatizantes en el que se ahondará en la agitación virtual.

A dicho encuentro asisten entre otros, el coordinador andaluz y diputado en el Congreso, Toni Valero, la responsable del Área Interna de IU Andalucía, Irene García Durán, la responsable de Agitación Virtual Militante, Ana Delgado y el director del Ceulaj, Sebastián Pérez.