IU denuncia "el colapso sanitario" en Málaga y exige la dimisión del delegado de Salud

MÁLAGA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, ha manifestado que "el PP pone en riesgo la vida de los malagueños y de las malagueñas", a la vez que ha criticado un "colapso sanitario" y ha exigido la dimisión del delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía en la provincia.

"La información que hemos conocido sobre que el Hospital Regional tiene congeladas más de 5.400 biopsias desde el mes de agosto, produciendo retrasos de hasta más de dos meses, es una información gravísima que viene a sumarse a la crisis del cribado de cáncer de mama y que viene a constatar que esa estrategia de deterioro de la sanidad pública que el PP está desplegando en Andalucía puede tener consecuencias letales para las personas", ha criticado Morillas.

"Exigimos la dimisión inmediata del delegado de Salud, que se rindan cuentas y que se den explicaciones porque no estamos ante un hecho aislado. Viene a sumarse a un compendio de situaciones en las que, cada vez más, los malagueños y las malagueñas ven cómo se ve deteriorado su derecho a la salud, cómo se quiebra la confianza en el sistema público y se incita a que los malagueños y las malagueñas tengan seguros privados", ha sentenciado.

La líder de IU Málaga ha criticado que "se siguen sin tomar las decisiones políticas para reforzar el personal, para mejorar sus condiciones laborales y para garantizar que haya una prestación de sanidad de calidad y que no vuelvan a sumarse situaciones que generen incertidumbre, miedo y angustia a los malagueños y a las malagueñas".