IU-A: "Llama la atención" que PP "llame a hablar de Marlaska" sobre narcotráfico cuando están "tan relacionados"

MÁLAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha dicho este lunes que "llama la atención que el Partido Popular llame a hablar" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "sobre el tráfico de drogas cuando es un Partido Popular tan relacionado con el narcotráfico". A su juicio, esto responde a que "se hable de todo menos de su corrupción en Andalucía y del desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía".

Así se ha manifestado Valero tras ser cuestionado en rueda de prensa en Málaga después de que el PP-A tenga previsto defender este miércoles una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que pide que el pleno "repruebe" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su "actitud indolente" en la lucha contra el narcotráfico.

A juicio de Valero, "llama la atención que el Partido Popular llame a hablar de Marlaska sobre el tráfico de drogas cuando es un Partido Popular tan relacionado con el narcotráfico".

Así, ha aludido, en este sentido, a que "lo hemos visto en el 'caso Mascarillas' de Almería, el PP está relacionado con el narcotráfico; y llama la atención con la alcaldesa de Marbella, a cuyo hijastro ahora mismo le piden 18 años por pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico y cuyo marido, ya fallecido, estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por pertenecer a una organización criminal ligada al narcotráfico".

Por tanto, para Valero, "lo que responde esto del Partido Popular" es a que "se hable de todo menos de su corrupción en Andalucía y del desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía", ha concluido.