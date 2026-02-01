IU Málaga advierte de que la Plataforma Bosque Urbano "ganará el pulso al alcalde especulador"

Plataforma Bosque Urbano de Málaga - IZQUIERDA UNIDA

MÁLAGA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga y concejala en el Ayuntamiento de la ciudad, Toni Morillas, ha acompañado este domingo a vecinos y vecinas y a activistas de la Plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga, en la jornada de celebración por su décimo aniversario de lucha "contra el proyecto especulador que desde el ayuntamiento, gobernado por el PP, se esta promoviendo en los antiguos terrenos de la Repsol".

Según se recoge en un comunicado, Morillas ha denunciado que "Málaga no se merece tener como alcalde a Francisco de la Torre, un especulador más dedicado a dar pelotazos urbanísticos que a garantizar el bienestar de los vecinos y de las vecinas".

"Hoy queremos desde Izquierda Unida sumarnos a la Plataforma Ciudadana del Bosque Urbano para celebrar la resistencia vecinal, para celebrar estos diez años de lucha vecinal que podríamos equiparar con David contra Goliat", ha dicho Morillas, que ha denunciado que el ayuntamiento quiere "plantar aquí rascacielos y centros comerciales, en la zona de la Carretera de Cádiz que es uno de los barrios con más densidad de población de toda Europa, una de las zonas con menos metros cuadrados de zonas verdes y también una de las zonas más contaminadas".

Toni Morillas ha manifestado que "los vecinos y las vecinas vienen sosteniendo una lucha titánica por conseguir un objetivo, que el distrito de la Carretera de Cádiz pueda disponer de un gran Bosque Urbano, de un pulmón verde para la ciudad y dedicar estos 177.000 metros cuadrados a ese bosque urbano".

Sin embargo, frente a esto, "tenemos a un alcalde que está más preocupado por dar el enésimo pelotazo urbanístico", según la concejal de IU, quien ha apuntado que "al equipo de gobierno del PP solo le mueve la avaricia, la codicia y el objetivo de satisfacer los intereses privados del sector inmobiliario a costa del bienestar de la mayoría y a costa de garantizar el derecho a una ciudad en la que se pueda vivir, en la que haya zonas verdes, con espacios para el libre esparcimiento y también con zonas que estén descontaminadas".

La concejala ha subrayado que "el equipo de gobierno ha retorcido la ley y ha hecho la vida imposible a esta plataforma ciudadana que ha tenido que recurrir ante la justicia para pedir amparo frente a este atropello urbanístico". "Esa idea del equipo de gobierno de intentar hacerles cargar con las costas de más de 200.000 euros a vecinos y vecinos que están resistiendo y que están defendiendo lo que toda la ciudad quiere, que es un gran bosque urbano, es un síntoma de un equipo de gobierno que está instalado en una mayoría absoluta que hace oídos sordos a las reivindicaciones vecinales", ha señalado.

Por su parte, Pedro Sánchez Bueno, portavoz del Bosque Urbano Málaga, ha mostrado su total rechazo al "pelotazo urbanísitico" que plantea el equipo de gobierno del PP y ha reivindicado "los diez años del nacimiento de este movimiento vecinal, de este movimiento ciudadano, que lo que pretende es construir una gran zona verde, un gran espacio para uso y disfrute ciudadano en los antiguos terrenos de resor, que, como saben, ya el Plan General de 1983 lo establecía como una gran zona verde, como un gran espacio de espacio vecinal".

Pedro Sánchez ha proseguido recordando que "los vecinos de Carretera de Cádiz, de Cruz de Humilladero y de Málaga en general, llevamos diez años reivindicando, diez años intentando convencer al equipo de Gobierno de la necesidad que Málaga tiene de este espacio verde, como podemos encontrar en otras grandes ciudades".

"Sin embargo, nos hemos encontrado siempre con un muro que no quería escuchar ni las reivindicaciones de los vecinos ni esa necesidad, demostrada, que mejora enormemente la calidad de vida de los vecinos, que es tener espacios verdes, y nos hemos visto obligados a llevar adelante una lucha judicial que se está mostrando totalmente desigual", ha lamentado Sánchez.