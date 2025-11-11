IU Málaga celebra que las hermanas García Caparrós puedan acceder a los documentos del expediente del Congreso

Archivo - Imagen de archivo as hermanas Purificación, Dolores y Francisca García Caparrós; el vocal de la Fundación Manuel José García Caparrós, Joaquín Recio, y la concejala portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas. - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha celebrado este martes que las hermanas García Caparrós puedan acceder al próximo martes 18 de noviembre al grueso del expediente que recoge las actas de la Comisión que investigó la muerte del joven sindicalista Manuel José García Caparrós a los 18 años el 4 de diciembre de 1977 cuando participaba en una movilización pro autonomía andaluza en la capital malagueña.

"El 4 de diciembre de 2025 va a ser recordado por toda Málaga. Va a ser un 4 de diciembre diferente, porque como cada año, acudiremos a la esquina de calle Alemania, donde Caparrós fue asesinado, y podremos celebrar que por fin hemos logrado el acceso por parte de su familia a todos los archivos, sin tachones y con todos los nombres", ha expuesto.

Para Morillas, "la decisión que hoy ha adoptado la Mesa del Congreso es un acto de justicia que por fin llega, pero que llega muy tarde, y que se produce 48 años después de aquellas movilizaciones multitudinarias por el autogobierno que protagonizó el pueblo andaluz. Han sido 48 años de lucha incansable por parte de las hermanas de Caparrós, acompañadas por Izquierda Unida."

Y ha añadido que han sido "48 años en los que Puri, Paqui y Loli han tenido que batallar contra la impunidad, contra el silencio, contra el intento de olvido y contra la negativa de muchas instituciones que se negaban a asumir sus obligaciones con la verdad, la justicia y la reparación".

Por último, la coordinadora provincial de IU Málaga ha incidido en que "el acceso a los documentos del asesinato de Caparrós es un acto de justicia y reparación con su familia, pero lo es sobre todo con el pueblo malagueño y con el pueblo andaluz".

"Todo nuestro agradecimiento a Puri, Paqui y Loli por no haber bajado los brazos, por haber sostenido la bandera de la dignidad y por lograr esta conquista que hoy comparten con todo el pueblo andaluz, orgulloso de que por fin se vaya a hacer algo de justicia con su hijo predilecto", ha concluido.