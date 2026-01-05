IU Málaga critica el "deterioro" del 112 y exige a Junta un refuerzo del personal y mejorar sus condiciones laborales

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga, Toni Morillas, ha alertado del "grave desgaste" que sufre la plantilla del Servicio de Emergencias 112 y ha reclamado al Gobierno andaluz que se integre en la Agencia Andaluza de Emergencias, así como medidas urgentes para garantizar condiciones laborales dignas para una plantilla que resulta esencial en momentos difíciles como los vividos este fin de semana por la borrasca Francis.

En un comunicado, Morillas ha expresado su preocupación "por la situación de precariedad a la que el Gobierno de Moreno Bonilla está imponiendo a los profesionales del Servicio de Emergencias 112, un colectivo que consideran esencial para la seguridad pública", Al respecto, ha señalando que "el 112 es un elemento clave en la protección ciudadana, por tanto, no puede continuar operando con equipos agotados, contratos inestables y una presión laboral que supera cualquier límite razonable".

La coordinadora provincial de IU Málaga ha señalado que "durante la reciente borrasca Francis, esta saturación ha vuelto a hacerse evidente como demuestran unos datos que nos dicen que al cierre de la jornada de ayer --este pasado domingo-- se gestionaron 441 emergencias en Andalucía, de las cuales 216 correspondieron a la provincia de Málaga".

Morillas ha criticado que "el Gobierno de Moreno Bonilla siga apostando por la privatización y el negocio en un servicio que debe garantizar la prevención y la atención en situaciones críticas. Desde IU llevamos años respaldando las reivindicaciones laborales de esta plantilla y continuaremos haciéndolo hasta que el presidente de la Junta asuma sus responsabilidades".

La dirigente provincial ha icho que es "indecente que estos trabajadores esenciales continúen en condiciones precarias, muchos de ellos bajo convenios propios del sector del telemarketing. Desde IU reclamamos que la plantilla del 112 pase a integrarse en la Agencia Andaluza de Emergencias. Deben ser empleados públicos, gestionados desde lo público. Debemos cuidar a quienes nos cuidan".

Morillas ha subrayado que "en episodios como los vividos el pasado fin de semana, marcados por fenómenos meteorológicos extremos, la vida de los andaluces, de las malagueñas y los malagueños, depende en muchos casos de la persona que atiende las llamadas de emergencia y de las condiciones en las que se encuentran estas personas. En un contexto de emergencia climática, su labor es más imprescindible que nunca".

Finalmente, ha insistido en la necesidad de fortalecer los servicios públicos y ha instado a que desde todas las instituciones se extreme la colaboración y se facilite toda la ayuda posible para que, cuanto antes, los municipios afectados y sus vecinos y vecinas puedan recobrar la normalidad".