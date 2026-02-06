IU Málaga pide a la Junta una intervención urgente "para garantizar la seguridad y dignidad" del IES Martiricos

La líder provincial de IU ha mantenido un encuentro con la comunidad educativa del IES Nuestra Señora de la Victoria, y ha exigido "que puedan tener un edificio, un centro educativo que esté a la altura del compromiso de la comunidad educativa". - IU MÁLAGA

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha reclamado Junta una inversión inmediata que permita acometer las obras pendientes en el IES Nuestra Señora de la Victoria, "en situación de Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable desde 2020". Tras reunirse con la comunidad educativa, Morillas y Lourdes Alba, presidenta del AMPA, han criticado que el centro "sigue funcionando con graves deficiencias estructurales y materiales que comprometen la calidad educativa y el esfuerzo del profesorado y las familias".

La líder provincial de IU y concejala ha mantenido un encuentro con la comunidad educativa del IES Nuestra Señora de la Victoria, también conocido como Martiricos y ha exigido "que puedan tener un edificio, un centro educativo que esté a la altura del compromiso de la comunidad educativa, de ese esfuerzo titánico que tanto equipos docentes, equipos directivos, así como las familias están haciendo en este instituto".

Morillas ha criticado que "no es de recibo que lleven desde el año 2020 con una ITE desfavorable, con problemas de diversa índole, con deficiencias estructurales que por parte de la Delegación de Educación siguen sin resolver, siguen sin tener un compromiso cierto para que haya una financiación comprometida y un proyecto de obras que permita que la comunidad educativa del Instituto de Martíricos tenga un edificio a la altura del compromiso que ellos tienen con el barrio, con sus alumnos y con sus alumnas".

"Por eso vamos a trasladar a la Junta de Andalucía iniciativas institucionales exigiendo que mejore la inversión educativa para que, de una vez por todas, se puedan acometer las distintas obras que este instituto merece, para que pueda tener una ITE favorable y, sobre todo, para que el alumnado pueda tener una educación de más calidad", ha anunciado Morillas.

Por su parte, Lourdes Alba, presidenta del AMPA del centro educativo ha criticado que "en el año 2020 nos hicieron una ITE y dio desfavorable, negativa. Es decir, la Inspección Técnica de Edificios dijo que nuestro centro no reunía las condiciones. Es verdad que no vamos a entrar en colapso mañana, pero no podemos dejar que pase más tiempo sin que la obra se haga".

"Nosotros no pedimos un apaño estético, nosotros pedimos lo que por la ley nos corresponde, y es que se haga, que se arregle el centro y que se revierta esa ITE y se mejoren las condiciones. Tenemos la carpintería de 1961, cuando este centro se fundó. ¿Ustedes se imaginan en su casa tener las mismas ventanas desde hace 80 años? O la instalación eléctrica que también es de 1961 y no podemos poner dos calefactores juntos ¿Ustedes ven eso normal?", ha criticado Alba.

Por último, la presidenta del AMPA ha resaltado que "queremos que el esfuerzo que está haciendo el claustro y está haciendo el equipo directivo también repercuta y se vea. Y que la Junta de Andalucía haga la obra para que este centro tenga las condiciones que debe tener un centro de educación", ha zanjado.

Desde IU señalan que el ITE identifica un conjunto amplio y reiterado de patologías constructivas que afectan a elementos estructurales, fachadas, cubiertas y espacios interiores del inmueble. Entre las deficiencias más relevantes se encuentran fisuras en muros de carga, pilares y encuentros estructurales, deterioro de vigas y lucernarios, asientos de cimentación vinculados a fallos en la red de saneamiento, así como procesos de oxidación de armaduras y meteorización del hormigón en patios, aleros y frentes de forjado, comprometiendo la estabilidad y durabilidad de distintos elementos del edificio.

Además, y según señala IU, el informe y su anexo gráfico documentan también numerosos riesgos para la seguridad, derivados de desprendimientos de enfoscados, inestabilidad de paneles en techos, fisuras en dinteles y elementos de fachada con peligro de caída, algunos de ellos en zonas de tránsito habitual. Estas patologías se localizan en espacios como el gimnasio, aulas, pasillos, salón de actos, galerías y fachadas exteriores, afectando tanto a áreas interiores como a paramentos expuestos a la vía pública.

Por último, señalan que también se constata una problemática generalizada de estanqueidad, con filtraciones de agua, goteras recurrentes y humedades persistentes en cubiertas, lucernarios, juntas de dilatación, carpinterías y aleros. Estas deficiencias han provocado daños en acabados interiores, degradación de elementos constructivos y, en algunos casos, agravamiento de patologías estructurales, evidenciando la necesidad de acometer actuaciones de reparación integrales para garantizar la seguridad, la salubridad y el uso adecuado del edificio.