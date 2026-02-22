IU Málaga propone nombrar a Antonio Romero como Hijo Adoptivo de la ciudad en el acto de los 40 años de la organización

La coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, y el coordinador local de Izquierda Unida, Efraín Campos, en el acto. - IU MÁLAGA

La organización de izquierdas ha celebrado su 40º aniversario con un acto en el que la coordinadora provincial, Toni Morillas, ha anunciado que propondrán al Consistorio reconocer al histórico dirigente Antonio Romero como Hijo Adoptivo de la ciudad. Asimismo, Morillas ha llamado a reforzar la unidad de la izquierda y a construir una alternativa democrática frente a la "ola reaccionaria" que, afirmó, avanza en la ciudad y la provincia. Por su parte, el coordinador local, Efraín Campos, reivindicó el legado transformador de IU en Málaga en la ciudad de Málaga durante las últimas cuatro décadas.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la coordinadora provincial de IU Málaga y concejala en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, ha celebrado en la mañana de este domingo el acto organizado por IU en la ciudad de Málaga para conmemorar los 40 años de IU. Morillas ha señalado que "en este día queremos mirar la historia de Izquierda Unida con memoria de futuro y, sobre todo, lanzar un mensaje de que estamos dispuestas a disputar el presente frente a esa ola reaccionaria que está en nuestros barrios y que está en nuestra ciudad".

Asimismo, Morillas ha subrayado que "40 años después de la fundación de Izquierda Unida, seguimos reivindicando que hace falta más Izquierda Unida y también más unidad de la izquierda. Izquierda Unida ha estado y está presente en cada conflicto que se produce en nuestra ciudad y en nuestra provincia".

En relación, ha apuntado que "su principal resistencia ha sido su militancia, que ha estado en las asociaciones de madres y padres, en las organizaciones sindicales, en los conflictos laborales, también en el movimiento feminista, en definitiva, sosteniendo el hilo verde, blanco, rojo y violeta de la historia y confluyendo con otros y otras compañeros y compañeras de otras organizaciones sociales, de otras organizaciones políticas, con la firme determinación de construir un futuro de esperanza para las generaciones presentes y para las generaciones futuras".

"Queremos lanzar un llamamiento a sumarnos, a que toda la gente que participa de una manera u otra, que tiene la expectativa y la esperanza de que, frente a ese Partido Popular que está especulando con nuestras vidas, que está convirtiendo en negocio todo lo que toca, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, feliz y con derechos, nos organicemos, nos pongamos en pie para levantar una alternativa democrática que permita sembrar un futuro de esperanza para la gente humilde y trabajadora de nuestra ciudad y de nuestra provincia", ha manifestado.

Al hilo, Morillas también ha concretado que la figura del malagueño Antonio Romero "jugó un papel clave no solo en nuestra ciudad, donde en el año 1995 cosechó los mejores resultados de la izquierda en la ciudad de Málaga, sino también en nuestra provincia y en Andalucía", mientras que ha asegurado que fue "un jornalero que tuvo que dejar la escuela con catorce años, autodidacta, comprometido con la lucha de los humildes de nuestra tierra, fue clave en la elaboración del Estatuto de Autonomía, un Estatuto de Autonomía que hoy tenemos que seguir exigiendo y reivindicando que se haga realidad, que se cumpla".

La líder de la organización de izquierdas ha manifestado que "el papel de Antonio Romero "fue clave para incorporar derechos básicos, como la renta básica, en el Estatuto de Autonomía, y para reivindicar más autogobierno para nuestra tierra, de manera que pudiéramos acabar con esas desigualdades sociales y económicas históricas que hemos atravesado".

En concreto, ha señalado que "en un día como hoy, donde además se conmemora el Día Mundial contra la Pobreza, cuando en Andalucía hay más de un 34 por ciento de pobreza estructural, de personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, tenemos que seguir reivindicando que aquello que Antonio Romero y que Izquierda Unida consiguió incorporar en el Estatuto de Autonomía, como la renta básica, sea un derecho efectivo para todos los andaluces y todas las andaluzas".

Por último, Morillas ha anunciado que "vamos a proponer en el Ayuntamiento de Málaga que Antonio Romero sea nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Málaga para que así, la ciudad que lo ha visto crecer políticamente, que lo ha visto jugar un papel esencial tanto para nuestra provincia como para Andalucía, le homenajee".

Además, ha destacado que "esta propuesta es también una manera de reivindicar el papel de todos esos andaluces de nuestra provincia que, desde abajo, desde sus pueblos, desde sus barrios, han trabajado por hacer de nuestra tierra un lugar de esperanza y un lugar en el que se pueda acabar de una vez por todas con todas las desigualdades".

Por su parte, el coordinador local de Izquierda Unida, Efraín Campos, ha manifestado que "hoy celebramos un acto en conmemoración de los 40 años que Izquierda Unida lleva en la ciudad de Málaga y en el Estado español. Son 40 años donde miles de personas han pasado por esta organización y han dado lo mejor de sí mismas para construir una Málaga mejor".

Campos ha precisado que "el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) fue propuesta por un concejal comunista del PCE, anterior a Izquierda Unida. La peatonalización de calle Larios, también fue una propuesta de Izquierda Unida, al igual que el Festival de Cine. Es decir, toda esa "parte bonita de la ciudad de Málaga", en gran medida ha sido determinada por Izquierda Unida. Por eso somos tan necesarios, tan imprescindibles, y como siempre, vamos a seguir dando la batalla, al menos, otros 40 años".