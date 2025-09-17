IU Málaga propone que el Parque del Oeste acoja un espacio "en recuerdo de miles de niños y niñas asesinados" en Gaza

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, y el coordinador local de la coalición de izquierdas en la capital, Efraín Campos, entre otros, en rueda de prensa en el Parque del Oeste. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, y el coordinador local de la coalición de izquierdas en la capital, Efraín Campos, han anunciado la iniciativa de esta organización para que se denomine como 'Gaza' una zona de este parque del distrito de Carretera de Cádiz "en recuerdo a los miles de niños y niñas asesinados" en este territorio de Oriente Medio.

Morillas ha señalado que "el Movimiento Vecinal del Parque del Oeste es un ejemplo y una referencia del compromiso solidario que la ciudad de Málaga tiene con la paz y con el pueblo palestino. Todos los miércoles, este movimiento se concentra en este parque para exigir el fin del genocidio".

"También hemos visto cómo las últimas semanas se han producido movilizaciones masivas y cómo hay decenas de activistas, entre ellos los militantes de IU, Manolo García y Rafa Borrego, que se han embarcado en la Flotilla rumbo a Gaza para exigir el fin del genocidio, o cómo estas movilizaciones han denunciado la participación del equipo ciclista de Israel en la Vuelta Ciclista a España. En definitiva, vemos a un pueblo solidario que no se queda impasible ante el genocidio que el Estado criminal de Israel está perpetrando sobre el pueblo palestino", ha añadido la líder de IU.

La coordinadora IU también ha destacado que la Relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, cifró en más de 680.000 las personas palestinas asesinadas, "diez veces más que las estimaciones hechas hasta ahora. El 75% de estas personas son mujeres, niños y niñas. No puede ser que la comunidad internacional continúe impasible".

"Más del 82% de la población de nuestro país dice que lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio, y ha sido el pueblo el que, organizado y movilizado, ha conseguido que el Gobierno de España tome medidas que van en la buena dirección. Por eso hay que seguir presionando para que se produzca, de manera definitiva y eficaz, el embargo de armas a Israel y para que el Estado español rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel", ha sentenciado Morillas.

CRÍTICAS AL PP

Morillas también ha denunciado que "es indecente que en este país haya partidos como el PP o Vox que no nombran al genocidio, genocidio. Que no reconocen que lo que está pasando en Palestina es la limpieza de un pueblo. El Partido Popular es la vergüenza de todo un país. Vemos cómo Moreno Bonilla guarda un silencio vergonzoso y cómo la señora Ayuso ha prohibido que se descuelguen banderas y se hagan acciones de solidaridad en los colegios públicos de Madrid".

"Es vergonzante que estos partidos sigan sin reconocer que es un genocidio, criminalizando las protestas y oponiéndose a medidas que son fundamentales para que España se sitúe en el lado correcto de la historia", ha considerado.

Por último, Morillas ha apuntado que "por todo esto, desde IU queremos hacer esta propuesta, que es que en este parque, que es un símbolo de la movilización vecinal y de apoyo palestino, haya una zona que se denomine Gaza. Para ello solo hace falta voluntad política para hacer un gesto más que vaya en el camino de seguir presionando hasta que consigamos que se ponga fin a este genocidio atroz".

Por su parte, el coordinador local de IU, ha informado que "el pasado lunes, durante la celebración de la Asamblea Local en el marco del proceso de las elecciones andaluzas, se aprobó una resolución en apoyo a que se detengan ya los asesinatos que se están dando en Palestina por parte del Estado sionista de Israel, y que en el Parque del Oeste, se denominase una zona como Gaza, para recordar a los miles de niños y niñas que están siendo asesinados en este genocidio".

"Elegimos el Parque del Oeste porque entendemos que el Movimiento Vecinal que viene desarrollándose aquí, merece que se reconozca como el parque de referencia en la lucha por una Málaga mejor y por un mundo sin guerras y en el que no existan genocidios como el que estamos viendo en Palestina", ha explicado Campos.