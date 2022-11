IU pide a la Junta que frene la construcción de una planta de asfalto en Casabermeja por "perjuicio a salud y economía"

CASABERMEJA (MÁLAGA), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Casabermeja (Málaga) han protagonizado este sábado la primera marcha a pie por la localidad contra la construcción de una planta de asfalto en el término municipal, que "supone un perjuicio para la salud pública y la economía del municipio".

A esta manifestación se han unido el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y su homólogo en la provincia de Málaga, Guzmán Ahumada, quienes han apoyado a los vecinos en su "justa" reivindicación.

Así lo ha considerado Valero durante una atención a medios en la que ha pedido a la Junta de Andalucía "que deje de mirar para otro lado y que no dé los informes favorables medioambientales" para su construcción porque, de lo contrario, "sería mirar para otro lado ante una demanda popular a la que tiene que hacer caso".

Y es que ha indicado que los vecinos de Casabermeja "quieren dedicar su municipio al turismo gastronómico y cultural" y para ello, ha apostado por "esa necesaria reindustrialización verde que no va en la línea de la planta de asfalto" que, como ha incidido, "tiene un impacto ambiental negativo y también para la salud".

En esta misma línea se ha pronunciado Ahumada, quien ha asegurado que, como parlamentario por la provincia de Málaga, va a llevar al Parlamento andaluz "aquellas iniciativas que sean pertinentes para que la Junta se posicione" sobre este caso, advirtiendo de que "no es el único que encontramos en la provincia".

De igual modo, ha indicado que Málaga "necesita un cambio de modelo productivo que apueste por la agroindustria y por la energía y la industria verde", algo que "está prácticamente ausente en los presupuestos andaluces", ha lamentado.

El portavoz de la plataforma contra la planta de asfalto en Casabermeja, Juan Durán, ha señalado que se han enterado "de casualidad de que hay un expediente desde hace diez meses en el Ayuntamiento de Casabermeja para la implantación de la planta de asfalto", y que la empresa que promueve el proyecto está a la espera de informes municipales y autonómicos.

"No entiendo como nadie no ha dado la voz de alerta antes", se lamenta, asegurando que "no vamos a parar". "Lo que queremos es que esto se pare. Casabermeja no va a permitir que se le imponga y se venda su salud para que alguien pueda estar haciendo un negocio con nosotros", ha sentenciado.

MOVILIDAD EN LA COMARCA DE ANTEQUERA

El grupo de Izquierda Unida también ha querido apoyar otra reivindicación de los vecinos de la comarca de Antequera, en concreto, de la Plataforma Sur del Torcal, que se ha vuelto a manifestar este sábado para reclamar la mejora de las comunicaciones en el sur de la comarca.

Guzmán Ahumada ha acompañado a los vecinos y les ha agradecido "su lucha constante por un medio rural vivo, para lo que las comunicaciones son importantísimas". Así, no concibe que no esté intercomunicado con el resto de la comarca ni tenga un transporte público adecuado.

En este sentido, se ha referido a "la carretera del Arco, que es una promesa y que todos los años se anuncia, pero nos encontramos con unos nuevos presupuestos de la Junta y nuevamente se olvidan de Antequera y dejan en un cajón una infraestructura a la que le falta 30 kilómetros para intercomunicar la provincia y hacer que el sur del Torcal deje de vivir de espaldas a Málaga".

De igual modo, ha criticado que "no hay comunicaciones directas entre dos emblemas como con el Torcal de Antequera y el Caminito del Rey", reivindicando que "las comunicaciones en esta zona deben pasar de promesas a realidades", por lo que ha pedido a la Junta que, "ahora que tiene más dinero que nunca, utilice esos recursos para dar una solución definitiva".

Desde la Plataforma, Antonio Ramiro se ha centrado este sábado en dos carreteras concretas, "la que va de las Ollas hacia el cruce de Chimeneas y la de las Ollas hacia el Valle de Abdalajís, por las que es imposible circular por ellas". Así, ha reivindicado su mejora "como algo imprescindible para que sus habitantes puedan seguir trabajando".