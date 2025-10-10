IU pide "justicia para las mujeres" y "que se vaya Juanma Moreno": "Su gestión da miedo y genera inseguridad"

El coordinador de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, junto a la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas en la concentración tras los fallos en cribado del cáncer de mama - IU

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha asistido junto a la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, y al portavoz de IU y candidato de la organización a la presidencia de la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, a la concentración convocada frente a la Delegación Territorial de Sanidad tras la crisis destapada por el cribado del cáncer de mama en la región y han pedido "justicia para las mujeres" y "que se vaya Juanma Moreno", presidente de la Junta.

Valero ha señalado que "la gestión de Moreno da miedo y genera inseguridad. Queremos justicia para las mujeres víctimas de su negligente gestión y queremos que Moreno se vaya porque el plan de choque que ha anunciado debe de empezar por su salida de la Presidencia del Gobierno Andaluz".

"Moreno ha hecho un Mazón, miente, no asume la responsabilidad y se hace el afectado. Ha dado excusas de mal pagador y ha evidenciado que solo le importa su futuro, le dan igual las miles de víctimas de su gestión negligente", ha criticado Valero.

De igual modo, el coordinador regional de IU ha subrayado que "ahora están en cuestión los cribados del cáncer de mama, de cuello de útero o de colon, porque, en estos años, Moreno ha aplicado sin piedad un plan para engordar la privada aunque nos esté costando la salud a los andaluces".

"Mientras el Gobierno andaluz ha apagado máquinas y ha cerrado plantas en los hospitales públicos, ha regado con dinero público a las clínicas privadas. Por eso tenemos claro que la sanidad pública andaluza no aguanta una legislatura más del Partido Popular", ha señalado.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha señalado que "estamos en una movilización multitudinaria donde la gente de manera masiva, con el liderazgo de las mujeres afectadas por el cáncer de mama sale a la calle a pedir la dimisión del Gobierno de Moreno Bonilla y del Gobierno del Partido Popular, porque la crisis del cribado del cáncer de mama es el resultado del modelo de gestión del PP que, en ese afán privatizador, está llevando al colapso a la sanidad pública y metiendo hasta en la sopa la sanidad privada".

En este punto, ha advertido de que "lo que ha pasado con el cribado del cáncer de mama puede haber ocurrido con otros cribados, como el cribado de cáncer de colon o de cáncer de útero, y es el resultado de un modelo de gestión que está en crisis porque está poniendo en riesgo la vida de las mujeres y de todos los malagueños y las malagueñas".

Por tanto, ha dicho, "hoy estamos aquí, acompañando a estas miles de mujeres que, como en otras provincias de Andalucía, salimos a la calle a exigir la dimisión de Moreno porque el principal problema que tiene Andalucía y Málaga, es la gestión de un Partido Popular que no entiende que con nuestra salud y nuestro sistema público no se puede hacer negocio".

"Detrás del sistema público de salud hay vidas humanas, vidas humanas de mujeres que se han puesto en riesgo, que han tenido diagnósticos tardíos, que han recibido tratamientos mucho más agresivos de los que deberían haber recibido e, incluso mujeres que, en esa larga espera de hasta dos años, han fallecido porque el sistema de salud no les ha dado respuesta por la gestión negligente y privatizadora del Partido Popular. Vamos a seguir empujando para que haya una investigación a fondo y dimita, de una vez por todas, Moreno", ha concluido.

Por último, el candidato a la Junta de Andalucía de la organización de izquierdas, Ernesto Alba, ha advertido de que "el cáncer mata y las políticas del Partido Popular, también".

"Son unos incompetentes y, además, son malvados porque saben, claramente, que el deterioro que están generando a la sanidad pública desde que entraron a gobernar, está siendo clave para mantener la incertidumbre del pueblo andaluz. El pueblo andaluz no puede aguantar más esta situación porque lo que está en juego son nuestras propias vidas. A Moreno y al PP hay que echarlos del Parlamento andaluz", ha concluido.