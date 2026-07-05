IU presenta su "alternativa" para las municipales de Málaga con las que "poner fin" al "modelo especulador" del PP

Asamblea anual de IU en Málaga capital. - IU MALAGA

MÁLAGA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial y concejal en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha afirmado este domingo durante la asamblea de balance anual de IU en la ciudad que el modelo "especulador" del PP en la ciudad "está agotado" y ha criticado la expulsión de vecinos de sus barrios, apelando a las recientes movilizaciones por el derecho a la vivienda como señal de cambio social.

Asimismo, ha señalado "la convicción de consolidar y ampliar el proyecto político de Por Andalucía en la ciudad de Málaga movilizando las más amplias alianzas políticas y sociales". Por su parte, el coordinador local, Efraín Campos, ha subrayado que "el rey está desnudo" y tacha al Gobierno del PP de ser un "espejismo" que no da "ninguna respuesta a los anhelos de la ciudadanía". Por último, ambos han incidido en que Izquierda Unida se pone a disposición para "para contribuir a organizar la alternativa" a los 32 años de Gobierno del PP.

"Izquierda Unida en Málaga arranca su hoja de ruta para las elecciones municipales de 2027 con el firme propósito de poner fin a 32 años de Gobierno del Partido Popular que han convertido la ciudad de Málaga en un tablero de Monopoly en el que siempre ganan los mismos". Morillas ha anunciado que "Izquierda Unida despliega su hoja de ruta con el firme propósito de "involucrar" y de "movilizar" a los malagueños que "están hartos de que su ciudad se haya puesto en venta".

En este sentido, Morillas ha señalado que "el Partido Popular ha convertido Málaga en un parque temático en el que toda la riqueza que se genera cae en manos de una minoría privilegiada, al mismo tiempo que los vecinos son expulsados de sus barrios, son expulsados de sus viviendas. Málaga se ha convertido en la mejor ciudad para especular. Aspiramos a que Málaga se convierta en la mejor ciudad para vivir".

"Desplegamos esta hoja de ruta con la firme convicción de que es necesario consolidar y ampliar el proyecto político de Por Andalucía en la ciudad de Málaga, impulsando un proceso participativo amplio que movilice a las más amplias alianzas sociales y políticas construidas en la ciudad de Málaga, de manera que se pueda levantar una alternativa de izquierda, una alternativa plural, un modelo de ciudad que aporte soluciones", ha apuntado.

La coordinadora provincial de IU ha subrayado que "los malagueños y las malagueñas lo que necesitamos son soluciones para resolver la emergencia habitacional, esa crisis de vivienda que se está llevando por delante a tantas familias trabajadoras. Los malagueños necesitan soluciones que consigan acabar con la desigualdad en los barrios, con esos servicios públicos deteriorados, que pongan la movilidad sostenible en el centro y también una apuesta feminista de ciudad".

Asimismo, Morillas ha incidido en que "desde Izquierda Unida en Málaga Ciudad estamos determinadas a ponernos a disposición para levantar esa alternativa de izquierda transformadora, plural y democrática que consiga poner sobre la mesa un modelo de ciudad alternativo".

Por último, Morillas ha puesto énfasis al señalar que "hay esperanza, Izquierda Unida pone lo mejor de sí, que es su militancia en los barrios, que es su arraigo territorial para contribuir a levantar esa alternativa al gobierno del Partido Popular en la ciudad de Málaga. Queremos que se abra una nueva etapa en Málaga que ponga fin a esa ciudad de la especulación y en la que se abra paso una Málaga en la que los malagueños y las malagueñas puedan vivir y puedan tener vidas dignas, felices y con derecho".

Por su parte, el coordinador local de IU, Efraín Campos, ha manifestado que "frente a la Málaga Escaparate, que 32 años del Partido Popular han intentado desarrollar, hay una Málaga de la vergüenza, la Málaga de la gente que está siendo expulsada de sus casas, que tiene que salir de la ciudad, que no tiene acceso a los servicios sociales, que cada vez se ve más apartada de lo que debería ser la vida en nuestra ciudad".

Campos ha subrayado que "necesitamos una Málaga no para los que vienen cuatro días al año, sino para los que viven aquí durante toda su vida. Y para eso es necesario organizar la rabia de las movilizaciones que han surgido en los últimos meses, como las de la vivienda o las luchas barriales y generar una alternativa social y política al gobierno del PP".

"Se ha demostrado que el rey está desnudo. El Partido Popular no deja de ser un espejismo que no da ninguna respuesta a los anhelos de nuestra ciudadanía. Y a partir de ahí, desde Izquierda Unida, ponemos todo nuestro potencial para ser capaces de organizar una respuesta política y social, para que en las próximas elecciones municipales, desde el espacio de Por Andalucía, pongamos fin a los años de gobierno del Partido Popular", ha declarado.

Por último, Campos ha señalado que "estamos dispuestos a poner generosidad, estamos dispuestos a tener ambición política, porque creemos que es indispensable que seamos capaces de ofrecer esa alternativa entre todos y todas, desde un proyecto político abierto, desde un proyecto político plural y no con acuerdos cerrados, sino al contrario, abriendo muchísimo toda nuestra organización y todo nuestro espacio a la ciudadanía para organizar esa respuesta".