IU reclama a Diputación una campaña contra la siniestralidad laboral en municipios menores de 20.000 habitantes

IU Para la Gente en la Diputación de Málaga presentará una moción en el pleno del martes en la que solicita a la institución, en colaboración con los sindicatos provinciales, una campaña contra la siniestralidad laboral en los municipios menores de 20.000 habitantes impulsando el diálogo social y que contemple información en materia de seguridad laboral en los centros de trabajo.

También exigirán al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social aumentar el listado de enfermedades profesionales reconocidas y actuar contra los riesgos psicosociales, "por ser estas un claro precursor de los accidentes laborales"; y que dote de más medios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para evitar las altas tasas de siniestralidad.

Los diputados de IU Teresa Sánchez y José Miguel López España solicitarán a la Diputación Permanente la derogación de las reformas laborales "por los enormes perjuicios causados a la clase trabajadora española, potenciando la precariedad y temporalidad, atentando directamente contra la seguridad y salud de los trabajadores".

En este sentido, han indicado a Europa Press que la provincia es una de las que más accidentes laborales tuvo el pasado año, con 21.866, de los que 18.283 lo fueron durante la jornada laboral y 3.583 ocurrieron in itinere, lo que representa un 3,63 por ciento de los totales de España.

"Málaga se sitúa como la cuarta provincia con mayor siniestralidad laboral del país siendo superada solamente por Barcelona, Madrid y Sevilla lo cual nos lleva a pensar que no se está prestando suficiente atención a las políticas de prevención de riesgos laborales", han apuntado.

Al tiempo, han agregado que la provincia de Málaga supera en accidentes laborales a toda la Comunidad Autónoma de Aragón: "Esto por desgracia hace que nos hagamos una idea del enorme problema que tenemos respecto a la seguridad laboral en nuestra provincia". Unas cifras que, han advertido, pueden verse incrementadas puesto que estos son datos provisionales avanzados por el Ministerio que serán consolidados a mitad del presente año.

Sánchez y López España han lamentado que se quiere dar a entender que los incrementos en accidentes laborales son "una consecuencia inevitable de la recuperación de la actividad económica y del empleo", sin embargo, "los datos de los registros de daños derivados del trabajo muestran bien a las claras que detrás de este fenómeno están la precariedad, el deterioro de la negociación colectiva, la dificultad de amplios sectores de la población trabajadora de ejercer de forma efectiva sus derechos y la debilidad del sistema preventivo español".

"Desde 2013 los accidentes de trabajo no han parado de crecer", han lamentado, insistiendo en que hay un "grave problema" porque no se contabiliza "los falsos autónomos, economía de plataforma o falsas cooperativas". "Estamos ante una situación de alerta siendo lo más preocupante la falta de atención que desde los poderes públicos se hace de esta problemática, no podemos permitir que los accidentes laborales sigan creciendo y que los trabajadores y trabajadoras sigan perdiendo la salud y la vida en sus puestos de trabajo", han concluido.