IU reclama en Málaga la aplicación efectiva de la legislación feminista y una respuesta "contundente" al machismo

Toni Morillas, Victoria Morales y Ernesto Alba - IZQUIERDA UNIDA

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha reclamado este martes, a través de Toni Morillas, Victoria Morales y Ernesto Alba, la aplicación efectiva de la legislación feminista en vigor en Andalucía y una respuesta institucional "contundente, urgente y sin negacionismo" ante una emergencia machista que ya suma ocho mujeres asesinadas en 2026, cinco de ellas en la provincia de Málaga.

Morillas ha criticado "la insuficiencia de la red pública de atención y el mensaje demoledor que transmite el pacto PP-Vox al dejar de creer a las mujeres". Por su parte, Morales ha señalado la falta de acompañamiento institucional "como se ha podido comprobar con los recientes asesinatos de Mijas".

Por último, Alba ha anunciado que Por Andalucía presentará una iniciativa parlamentaria de urgencia con cuatro medidas para afrontar esta situación y multiplicar las puertas de entrada al sistema de protección.

La coordinadora provincial de IU Málaga y portavoz de IU Andalucía, Toni Morillas, ha declarado en la mañana de este martes en una rueda de prensa a las puertas del Instituto Andaluz de la Mujer que "desde IU salimos a la ofensiva y exigimos la aplicación efectiva de la legislación feminista en vigor en Andalucía, que permita multiplicar los mecanismos de detección, prevención, protección y reparación. Necesitamos mil ojos y mil puertas para garantizar la seguridad en la vida de las mujeres".

Morillas ha criticado que "la red de atención es insuficiente, solo hay 35 casas de acogida en toda Andalucía. En la provincia de Málaga solo hay 21 centros de información a la mujer y 14 pisos tutelados. Urge multiplicar los recursos feministas de atención a las víctimas para proteger a las mujeres".

Asimismo, ha recordado que "una de cada dos mujeres sufre violencia machista en algún momento de su vida. Buena parte de ellas no denuncia porque no confían en las instituciones que han de protegernos y en demasiadas ocasiones entrar en el sistema supone la revictimización. La protección de las mujeres no puede depender de si existe una denuncia o no".

Por último, la portavoz de IU Andalucía ha criticado que "el pacto de PP-Vox, que ni siquiera menciona la violencia machista va a agravar esta situación. El mensaje que Moreno Bonilla y Manuel Gavira están trasladando a las mujeres es demoledor: yo no te creo. Este pacto no reconoce la situación de emergencia machista a pesar de las ocho mujeres asesinadas y de ser Andalucía la comunidad autónoma con más asesinatos machistas".

"¿Qué confianza van a tener las mujeres andaluzas en las instituciones cuando su vicepresidente niega la existencia de la violencia machista y califica las leyes feministas de leyes ideológicas que pretende derogar?", ha zanjado.

Por su parte, la responsable de la Red de Feminismos de IU Andalucía, Victoria Morales, ha apuntado que "la pasada semana en Mijas (Málaga), una madre y una hija, víctimas de violencia machista, fueron brutalmente asesinadas. Y allí, pudimos comprobar cómo el mismo domingo se concentraban más de 300 vecinos y vecinas de Mijas para expresar su repulsa".

Y ha apuntado que "ni el propio ayuntamiento, ni nadie de la Junta de Andalucía, acompañó a los vecinos en esa lucha. Se limitaron a hacer un minuto de silencio de forma institucional y alejadas de la realidad del dolor".

Asimismo, Morales ha señalado también que "las instituciones tienen que llegar a tiempo a través de medidas contundentes, preventivas, de atención y de reparación", ha concluido.

Por último, el parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha señalado que "Andalucía es la comunidad autónoma con más víctimas mortales de violencia machista. La sociedad andaluza y sus instituciones han de conjurarse para garantizar tolerancia cero frente a todas las formas de violencias machistas y garantizar que se llega a tiempo para salvar vidas".

Alba ha criticado que "el negacionismo de las violencias machistas supone negar su existencia, alimentar el machismo, cuestionar a las víctimas y recortar y poner en cuestión las políticas públicas feministas que salvan vidas".

Desde Por Andalucía van a lanzar una iniciativa parlamentaria de urgencia, que atienda la situación de "emergencia machista que vive Andalucía, contemplando cuatro medidas". Por un lado la tolerancia cero frente al negacionismo.

En segundo lugar, educación feminista para la prevención de las violencias machistas incorporada en el currículum educativo como materia específica de manera obligatoria.

La tercera medida será la ampliación de la red de atención pública a las víctimas de violencia machistas, así como incrementar presupuesto del IAM, garantizar Centros de Información a la Mujer en todos los municipios, incrementar la red de casas de acogida y pisos tutelados, centros de crisis 24 horas, incrementar los recursos de los Juzgados de Violencia contra la Mujer.

Y en cuarto lugar, "un plan de choque para detectar a tiempo, multiplicando las puertas de entrada", ha desglosado Alba. A este respect, ha recordado que "el 80% de las mujeres asesinadas en los últimos registros no tenían denuncia previa.

Por último, el parlamentario de Por Andalucía ha insistido en que "no vamos a permitir que el PP utilice a las mujeres como moneda de cambio. No estamos a dispuestos a dar ni un paso atrás: más compromiso feminista para salvar vidas, más feminismo para instituciones que actúen de manera eficaz y lleguen a tiempo".