IU valora que el Gobierno de coalición "es clave" para "frenar la barbarie y el odio que promueven las derechas"

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, ha destacado que este martes que el Gobierno de coalición "es clave para frenar la barbarie y el odio que promueven las derechas".

Así, ha valorado que "es un día de celebración para Izquierda Unida porque el Gobierno de España va a aprobar el decreto para la modificación del reglamento de extranjería que va a permitir que más de 500.000 personas migrantes puedan acceder a derechos, más de 80.000 personas en Andalucía y en torno a 30.000 personas migrantes en la provincia de Málaga".

Morillas ha subrayado que "con esta regularización, que se va a aprobar, van a poder acceder a derechos laborales, a derechos a servicios públicos y acabar con esa situación de vulnerabilidad que provocaba estar en una situación administrativa irregular".

"Esta es una victoria de la sociedad civil organizada, de esas más de 700.000 personas que firmaron la ILP de la ¡Regularización, Ya!, de esos más de 900 colectivos sociales, organizaciones de migrantes que llevan desde hace años organizándose, movilizándose, empujando para que hoy el Gobierno de España pueda aprobar esta reforma del reglamento de extranjería", ha recordado Morillas.

De igual modo, la coordinadora provincial de IU ha incidido en que "sin duda, el Gobierno de coalición es clave para hacer frente a la barbarie".

"Mientras que la ultraderecha, mientras que Trump, el Partido Popular y Vox, forman parte de una estrategia que siembra el odio contra las personas migrantes, incluso en Estados Unidos se atreven a detener a niños de cinco años por estar en una situación administrativa irregular, frente a esa estrategia del odio que pretende que las personas migrantes estén aquí, trabajen aquí, vivan en España, pero lo hagan sin derechos para poder ser explotada, hay un Gobierno de coalición que va a aprobar una regularización que va a permitir el acceso a derechos de miles de personas migrantes en nuestra provincia, en Andalucía y en nuestro país", ha agregado.

Por tanto, ha sostenido, "hoy estamos en un día de absoluta celebración y queremos también agradecer desde Izquierda Unida a todos esos colectivos, a todas esas personas que llevan desde hace años impulsando esta iniciativa que se va a hacer realidad gracias al Gobierno de coalición", ha concluido.