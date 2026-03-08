Izquierda Unida Málaga reclama más feminismo para combatir al fascismo y hacer frente a la guerra

La coordinadora provincial de IU Málaga, organización integrante de de la coalición de izquierdas Por Andalucía y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, en la manifestación del 8M. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, organización integrante de de la coalición de izquierdas Por Andalucía y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha señalado este domingo en la manifestación del 8M por el Día Internacional de la Mujer que "las feministas salimos a la calle a reivindicar que necesitamos más feminismo y que el feminismo es la mejor vacuna frente al fascismo y frente a la guerra".

Según ha recogido la formación política en una nota, Morillas ha manifestado que "se necesita más feminismo ante la guerra, ante el fascismo, ante el odio, ante las desigualdades y las violencias machistas y que queremos reconocer todos los derechos para todas, para todos y para todes".

"Estamos planteando con mucha rotundidad que el feminismo es defender la vida. Las mujeres queremos vida en paz, sin guerra, sin genocidio, sin desahucio, sin precariedad, sin que tengamos que seguir siendo nosotras las que sostenemos los cuidados a costa de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra salud", ha subrayado.

Asimismo, la líder de izquierdas ha alertado de que "hoy hay una ola reaccionaria que ataca a las mujeres, que ha puesto el foco en las mujeres y en el feminismo, en todas las mujeres y particularmente en las mujeres migrantes, en las mujeres racializadas, en las mujeres trans, en las mujeres que son las que tienen las circunstancias más precarias".

"Por eso, ante esa ola reaccionaria que nos quiere sumisas, que nos quiere calladas, que nos quiere fuera del espacio público, tenemos que salir a las calles a reivindicar más feminismo. Esa agenda reaccionaria no solo parte de la factoría Vox, también parte de la factoría PP, de un PP que está abrazando la agenda reaccionaria y que cuando se opone a la regularización de las personas migrantes está negando los derechos a miles de mujeres", ha criticado Morillas.

En este sentido, ha afeado que los partidos de derechas se niega a reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, "cuestionando nuestro derecho al aborto libre, está abrazando y cultivando ese odio contra las mujeres". Además, ha lamentado que se nieguen a intervenir los precios de la vivienda, en una situación en la que, según ha expuesto, "más del 60% de los desahucios se producen contra las familias que están encabezadas por mujeres, están abrazando la agenda reaccionaria".

Morillas ha subrayado que "cuando el Partido Popular deteriora y recorta servicios públicos básicos como la sanidad o como la ayuda a domicilio, lo que está haciendo es que tengan que ser las mujeres las que lleguen allí donde no están llegando las instituciones".

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Victoria Morales, ha manifestado que "las andaluzas salimos a gritar fuerte y claro, de forma contundente, que queremos políticas feministas para todas las andaluzas".

A su juicio, "en Por Andalucía tenemos claro que el despliegue ideológico machista del Partido Popular de Moreno Bonilla, está atentando directamente contra los derechos de las mujeres en toda Andalucía".

Morales ha señalado que "hablamos de la pérdida de subvenciones de las políticas en el Instituto de las Mujeres, hablamos de que ha obviado y ha ninguneado la crisis del cribado, hablamos del recorte en subvenciones a aquellas asociaciones que deciden hacer política para atender a las víctimas de violencias machistas, hablamos de la discriminación laboral que seguimos sufriendo las mujeres, hablamos de los suelos pegajosos, hablamos de la precarización y la privatización de los servicios de cuidados que Andalucía tiene absolutamente privatizados".

Finalmente, ha recriminado que esa es la política que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere para las andaluzas y "nosotras nos negamos de forma contundente. Pero no solo salimos por las políticas negacionistas de la Junta de Andalucía, también salimos para decir fuerte y claro 'No a la Guerra'".

"Las feministas somos paz. Las feministas somos antifascistas. Ante el avance reaccionario que nos quieren vender, aquí estamos las mujeres. En pie de lucha y para seguir defendiendo los derechos de todas las mujeres en todos los lugares y en todas las circunstancias", ha concluido.