Jacob Vilató dará forma a la escenografía de la Corrida Picassiana de Málaga, que tendrá lugar el 4 de abril

El artista Jacob Vilató dará forma a la escenografía de la Corrida Picassiana de Málaga de este año 2026, que tendrá lugar el próximo 4 de abril, Sábado Santo, y también será el encargado de elaborar el cartel anunciador.

Este será el pistoletazo de salida de los actos que la Diputación de Málaga está organizando con motivo del 150 aniversario de la plaza de toros de La Malagueta, tal y como ha afirmado el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, quien ha señalado que próximamente se dará a conocer toda la programación.

Salado ha destacado "la fuerza y el colorido" de las obras de Jacob Vilató, que es sobrino nieto de Pablo Ruiz Picasso, y ha adelantado que el cartel anunciador de la Corrida Picassiana se presentará al público en un acto que se celebrará en el mes de febrero.

Jacob Vilató (Barcelona, 1979) es un artista visual cuya obra explora con singular intensidad emocional temas como la percepción, la identidad y la memoria. Proveniente de una familia con una tradición artística notable, su camino hacia la pintura estuvo precedido por una formación en arquitectura, ámbito que eventualmente abandonó para dedicarse plenamente a su verdadera pasión artística.

Según han explicado desde la Diputación en una nota, esta ruptura con su pasado profesional supuso para Vilató "una transformación profunda, no solo en términos profesionales, sino también personales y existenciales, dando lugar a una obra que refleja esa búsqueda constante de equilibrio y autenticidad".

En su trabajo, marcado por un lenguaje pictórico "vigoroso, emocional y directo", Vilató busca evitar deliberadamente la saturación visual contemporánea, invitando al espectador a sumergirse en imágenes que plantean preguntas abiertas más que respuestas concluyentes. Su estilo es profundamente gestual, destacando un uso del color potente y simbólico, que revela su compromiso con un arte que comunica en múltiples niveles.

Su trayectoria incluye exposiciones individuales en instituciones como el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el Centro Cultural Clavijero en Morelia, México, y el Iris Art Museum en Suzhou, China, además de participaciones en reconocidos eventos como Art Basel Miami. Vilató también ha tenido presencia en instituciones emblemáticas como el Museo Tamayo de Ciudad de México, fortaleciendo así su proyección internacional.

Además de su trabajo pictórico, desarrolla proyectos curatoriales y editoriales que amplían su práctica artística, generando contextos culturales enriquecedores. Reservado en su vida pública, Vilató utiliza la pintura como medio para expresar aquello que escapa al lenguaje hablado, estableciendo una conexión emocional auténtica y profunda con el espectador.

Actualmente vive y trabaja en Barcelona, desde donde continúa desarrollando proyectos artísticos internacionales con especial énfasis en México, país clave en su trayectoria profesional reciente.