Jennifer López llega este jueves con su 'It's my party Tour' a Fuengirola (Málaga) en su único concierto en España

Publicado 07/08/2019 12:11:46 CET

MÁLAGA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantante, bailarina y actriz internacional Jennifer López actuará este jueves, 8 agosto, en el municipio malagueño de Fuengirola en el marco del Marenostrum Castle Park Festival en la que será la única parada en España de su gira de conciertos 'It's my party Tour', con la que la artista pretende celebrar su 50 cumpleaños.

La artista portorriqueña, que llega a Fuengirola con prácticamente las entradas agotadas, no actúa en España desde el año 2012, por lo que será una oportunidad única para verla en directo con su espectáculo.

Se trata de una actuación que va a servir como guinda a todo un programa de conciertos. Una vez más, el festival fuengiroleño volverá a ser el centro neurálgico de la música internacional, han destacado desde el Consistorio a través de un comunicado.

Jennifer López presentará para toda España su último espectáculo, 'It's my party Tour', con el que pretende celebrar con sus seguidores los 50 años que cumplió el pasado 24 de julio. En él repasará algunos de sus temas más míticos y celebrados, como pueden ser 'If you had my love', 'Waiting for tonight', 'Jenny from de Block' o 'On the floor', entre otros, así como los más novedosos, como es el caso de 'El anillo' o 'Medicine'.

Para ello, López pondrá sobre las tablas del escenario del Marenostrum, situado en la loma del Castillo Sohail, sus impresionantes coreografías y sus vestuarios deslumbrantes, así como lo último en tecnología escénica.

Jennifer López y su 'It's my party Tour' desembarcarán en Fuengirola después de haber iniciado toda una gira internacional el pasado mes de julio en Los Ángeles. Desde entonces, ha recorrido buena parte de la geografía norteamericana, incluido Canadá, y así lo seguirá haciendo durante el presente mes de julio.

En agosto, además, la actriz y cantante internacional continúa su gira en Israel, Rusia, Turquía, Egipto y, ahora también, en España con Fuengirola como única escala.