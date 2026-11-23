La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un reparto informativo con motivo del 29N. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial (JEO) de Málaga ha declarado que el PP malagueño y su presidenta provincial, Patricia Navarro, han vulnerado la ley electoral por la difusión de un vídeo en el que pedía expresamente el voto antes del inicio legal de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según han asegurado los socialistas en una nota, en la resolución, fechada el pasado 17 de noviembre, el organismo electoral considera acreditada la infracción del artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y advierte al PP y a Navarro de que la reiteración de actuaciones similares podrá determinar la apertura de un expediente sancionador.

La resolución responde a una denuncia presentada por el PSOE de Málaga contra la difusión, el 12 de noviembre, de un vídeo de Navarro publicado en las redes sociales del PP y de la propia presidenta provincial "antes del inicio oficial de la campaña electoral" en el que esta afirmaba que "no puede votarse otra cosa que no sea el PP" y llamaba a llenar las urnas de votos el 29 de noviembre.

La JEP hace dicha advertencia al considerar que existió esa petición del voto y acuerda no abrir expediente sancionador, al ponderar la entidad de la infracción, teniendo en cuenta que la anticipación se produjo hora y media antes del inicio oficial de la campaña y la difusión obtenida.

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido al PP que "deje de hacer trampas" y "respete las reglas democráticas".

"La Junta Electoral vuelve a confirmar que el PP de Málaga ha infringido la ley electoral. Esta vez ha sido su propia presidenta provincial, Patricia Navarro, la que ha pedido el voto antes de que comenzara legalmente la campaña", ha señalado.

Aguilar ha destacado especialmente la advertencia de la Junta Electoral, que señala expresamente que la repetición de conductas similares podrá dar lugar a la apertura de un expediente sancionador. "El PP tiene que entender de una vez que las normas electorales son iguales para todos. No pueden seguir actuando como si estuvieran por encima de la ley", ha afirmado.

El responsable socialista ha recordado que esta nueva resolución se suma a las más de diez denuncias presentadas por los socialistas "y estimadas por la Junta Electoral contra actuaciones del PP durante este proceso electoral". Entre ellas, han dicho desde el PSOE, figuran actos institucionales, visitas a obras e inauguraciones "utilizados por responsables 'populares' para hacer campaña".

En este sentido, Aguilar ha recordado que la Junta Electoral ya ha abierto dos expedientes sancionadores al presidente de la Diputación de Málaga y candidato del PP al Senado, Francisco Salado, cuyas actuaciones han sido declaradas contrarias a la normativa electoral hasta en cuatro ocasiones.

"Primero fueron las actuaciones de Salado utilizando las instituciones públicas para hacer campaña. Ahora es Patricia Navarro quien vulnera la ley pidiendo el voto antes de tiempo. Ya está bien de trampas", ha incidido Aguilar, quien ha asegurado que los socialistas seguirán denunciando "cualquier incumplimiento de la normativa electoral".

"No vamos a permitir que el PP siga saltándose las reglas. Exigimos a Patricia Navarro, a Salado y al conjunto del PP de Málaga que respeten la ley electoral y dejen de hacer trampas", ha concluido.

ALHAURÍN DE LA TORRE

Por su parte, el PSOE de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha informado de que la Junta Electoral Provincial ha declarado contraria a la legislación electoral la difusión de dos vídeos del alcalde, Joaquín Villanova, en los perfiles institucionales del Ayuntamiento.

Las resoluciones, fechadas el 17 de noviembre, dan la razón a los socialistas, que denunciaron la utilización de los canales municipales para promocionar los logros del equipo de gobierno del PP en pleno periodo electoral.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha criticado que Villanova "confunde una vez más el Ayuntamiento con su cortijo particular y utiliza los medios públicos, que pagamos todos los vecinos y vecinas, para hacer propaganda de su gestión".