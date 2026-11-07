Jornadas de investigación del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves mostrarán en Yunquera avances científicos

Las primeras jornadas de investigación del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves mostrarán en Yunquera sus últimos avances científicos - SIERRA DE LAS NIEVES

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Yunquera se convertirá los días 14 y 15 de noviembre en punto de encuentro para la comunidad científica y todas aquellas personas interesadas en conocer mejor el patrimonio natural de la Sierra de las Nieves.

En concreto, tendrán lugar las I Jornadas de Investigación del Parque Nacional, una iniciativa destinada a presentar los últimos avances científicos relacionados con este espacio protegido y su conservación.

El director del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, Rafael Haro, ha destacado la importancia de este primer encuentro para acercar el conocimiento científico a la gestión cotidiana del espacio protegido.

"Estas jornadas nos permitirán compartir los resultados de investigaciones que ayudan a comprender mejor la evolución de nuestros ecosistemas y a tomar decisiones fundamentadas para garantizar su conservación", ha señalado.

El director ha incidido en que la iniciativa pretende superar el ámbito estrictamente académico y favorecer el contacto entre investigadores, gestores públicos y ciudadanía.

"Queremos que los conocimientos generados en torno a la Sierra de las Nieves sean accesibles y útiles para el territorio. La conservación del Parque Nacional requiere investigación, pero también divulgación, participación social y una estrecha colaboración con los municipios de su entorno", ha afirmado.

La primera jornada se desarrollará el sábado, 14 de noviembre, en la Casa de la Cultura de Yunquera. Tras la acreditación de los asistentes, prevista entre las 09,00 y las 09,30 horas, tendrá lugar la bienvenida y la presentación del encuentro.

El programa científico comenzará con un bloque dedicado al cambio global y a los métodos empleados para detectar y medir sus efectos. Manuel Toro Velasco, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, abordará el seguimiento de la contaminación atmosférica en los ecosistemas acuáticos.

A continuación, Víctor F. Rodríguez Galiano y Aarón Cárdenas Martínez, de la Universidad de Sevilla, presentarán una red de sensores basada en tecnologías del internet de las cosas para estudiar los procesos naturales y la adaptación al cambio global en el Parque Nacional.

Después de una pausa, las jornadas se adentrarán en la biodiversidad y la evolución del territorio. Juan Francisco Martínez Murillo y Mario Menjíbar Romero, de la Universidad de Málaga, expondrán un estudio sobre la dinámica de los paisajes ecogeomorfológicos de la Sierra de las Nieves. También se analizará la denominada diversidad de líquenes y musgos del Parque Nacional, de la mano de Sergio Pérez Ortega, del Real Jardín Botánico del CSIC.

La fauna ocupará igualmente un lugar destacado. Sonia Sánchez Navarro, de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), dará a conocer el estado actual de los estudios sobre los murciélagos presentes en el espacio protegido.

Por su parte, José Joaquín Lahoz Monfort, del Instituto Pirenaico de Ecología, mostrará las posibilidades que ofrece el análisis de los paisajes sonoros para investigar y comprender los ecosistemas.

La sesión de tarde estará orientada a trasladar el conocimiento científico a la gestión del Parque Nacional. Rafael Blanco Sepúlveda, de la Universidad de Málaga, explicará los trabajos de evaluación y seguimiento de la erosión y el desarrollo de herramientas digitales para su estudio.

Asimismo, Carmen Romeralo Tapia, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), analizará la bioseguridad forestal en los parques nacionales de montaña, con especial atención a las vías de entrada, detección y seguimiento de patógenos.

El último trabajo científico previsto examinará la respuesta de las aves de montaña al cambio climático y la conectividad ecológica entre los parques nacionales de la Sierra de las Nieves y Sierra Nevada. La intervención correrá a cargo de Antonio Román Muñoz Gallego, de la Universidad de Málaga. La jornada finalizará con unas conclusiones sobre la aplicación de estas investigaciones a la gestión del espacio protegido.

RUTA

El domingo 15 de noviembre, entre las 09,30 y las 14,00 horas, el programa se trasladará al área recreativa Los Arbolitos. Desde allí partirá una ruta a pie por el sendero Puerto Saucillo-Puerto Bellina, guiada por personal del Parque Nacional y acompañada de explicaciones de investigadores.

La participación en las jornadas requiere inscripción previa mediante el formulario habilitado por la organización. El aforo es limitado, por lo que las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar las plazas disponibles.