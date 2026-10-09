José Sacristán estrena el 22 de octubre 'El Hijo de la Cómica' en homenaje a Fernán-Gómez en el Teatro del Soho Málaga

Archivo - El Hijo de la Cómica. - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK - Archivo

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

José Sacristán regresa por tercera vez al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga del 22 al 25 de octubre con 'El Hijo de la Cómica', una obra que rinde homenaje al actor Fernando Fernán-Gómez.

El monólogo está basado en el libro autobiográfico escrito por Fernán-Gómez 'El tiempo amarillo.1921-1943', donde relata los primeros años de su vida y sus años de formación y juventud, ofreciendo una visión íntima de su trayectoria y de la historia de España.

La obra está adaptada y bajo la dirección de José Sacristán, quien rinde tributo a un "referente" en su carrera artística: "Si el escritor Delibes me enseñó a mirar, el cómico Fernán-Gómez, a escuchar. Durante unos cuantos años tuve el privilegio de estar cerca de él y escucharle".

"Intercambiamos y compartimos coincidencias en otras tantas historias. Historias de supervivencia, de ausencias, miedos, esperanzas, sueños; de libertad, de llegar a ser alguien", ha afirmado Sacristán.

Asimismo, Sacristán ha emplazado al público a asistir a una obra que conmueve: "Confío en que me escuchéis con la misma o parecida emoción con la que yo le escuchaba a él, el nieto de la costurera, el hijo de la cómica".

Las entradas para 'El Hijo de la Cómica' están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.