Una joven legionaria de Ronda (Málaga) permanece en la UCI tras el accidente ferroviario en Adamuz

MÁLAGA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una joven de la localidad malagueña de Ronda permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital andaluz a consecuencia del trágico accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en Adamuz (Córdoba). La mujer estaría, en principio, fuera de peligro.

Así lo han señalado fuentes municipales consultadas por Europa Press que apuntan que la joven es de la ciudad del tajo, si bien actualmente presta su servicio en el cuerpo militar de la Legión en Almería.

Las fuentes consultadas señalan que la joven viajaba en uno de los trenes que colisionaron este pasado domingo y que en el impacto habría sufrido múltiples heridas, si bien estaría fuera de peligro. Además han señalado que la mujer trabaja en Almería, mientras que su familia reside en la ciudad malagueña de Ronda.

Por otro lado, fuentes de la Legión consultadas por Europa Press también han confirmado que la joven se encuentra en la UCI, y han explicado que en Almería presta servicio como enfermera. Además, desde el cuerpo militar han expresado su deseo de una pronta recuperación, de que pronto salga delante y que no sufra secuelas graves a consecuencia del accidente.