Juanma Moreno: "Me inquieta que el día de mañana a un niño no lo inviten a un cumpleaños porque es del otro bando"

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha expresado este viernes su preocupación por "la excesiva polarización, la confrontación, lo áspera y densa que se ha vuelto la vida pública. "Me inquieta que el día de mañana a un niño no lo inviten a un cumpleaños porque es del otro bando; me preocupa la falta de formas", ha apostillado.

Así lo ha manifestado en Málaga en la presentación de su primer libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza', en la que ha mantenido una charla con la karateca malagueña María Torres, moderada por la periodista Carmen Millán, y en la que han hablado de los logros profesionales y personales obtenidos, los golpes recibidos y los valores que deben imperar tanto en el deporte como en la política.

Moreno ha señalado que este libro, editado por Espasa, es un ensayo político a modo autobiográfico en el que quería contar su historia personal y su experiencia política, que viven también otros cargos que "están al servicio público"; además de dar su visión y reflexionar sobre esa sociedad que "me preocupa".

El presidente andaluz ha indicado que el libro también refleja que cuando llegó a Andalucía en 2014 "no había muchas esperanzas puestas en mí ante un panorama político monopolizado por el todopoderoso PSOE y en mi propio entorno veían técnicamente imposible una alternativa".

En este punto, ha recordado que en ese momento recibió "el apodo de Moreno Nocilla y la camiseta del perdedor", lo que, ha reconocido, se hace "difícil superarlo"; aunque ha apelado a la "determinación y a creer en ti" para alcanzar los retos que se plantean.

"Siempre he creído que podía ser presidente de la Junta de Andalucía", ha aseverado Moreno, quien también se ha referido al "sacrificio personal y familiar" y a los "sinsabores" que conlleva estar "subido en el púlpito de la política".

El libro también aborda lo que suponen las noticias falsas y bulos que son en su opinión "un grave problema para nuestro sistema de convivencia" y es algo "letal para la democracia". "Hay personas que no creen ni una cosa ni otra", ha lamentado el presidente andaluz, quien ha asegurado que esto le provoca "impotencia, rabia, frustración y decepción".

Ha asegurado que "todos cometemos errores en la vida y en la política; es de humanos". "Lo más importante es asumir los errores, empecinarse en ellos no sirve de nada", ha manifestado Moreno, además de corregirlos y "asumir responsabilidades si es grave". Al tiempo, ha reconocido que a veces los políticos se autocensuran por las polémicas que pueden surgir.

Ha considerado que ser presidente de Andalucía "te puede embriagar, porque de buenas a primeras te conviertes en una de las personas influyentes del país" y "ese punto de embriaguez, de tener capacidad de influencia es muy fuerte y te hace perder el rumbo". "Y cuando se pierde el rumbo, rodillas al suelo", ha manifestado.

Para Moreno, "mi norte y mi sur es mi familia", por lo que ha dicho "si yo hablo media hora con mis hijos eso me devuelve inmediatamente a mi mundo, a mi realidad; o si hablo con mi madre, con mis hermanas, con mis amigos, me devuelve a lo que eres". También ha incidido en ser conscientes de que "tenemos fecha de caducidad" en la vida política.

Ha apostado por que los políticos deben "ser más modestos y más sinceros consigo mismos y pedir ayuda en términos de salud mental", acudiendo a terapia o algún método. En su caso, ha dicho que medita, hace mindfulness, que ha recomendado hacer "a algunos políticos más que otros" y que le quita "el ruido mental, porque me llegan problemas personales muy duros". También ha indicado que hace deporte, que es "fuente de salud física y mental".

Por supuesto, Moreno ha tenido palabras para Málaga, que tiene problemas, pero también "un crecimiento de éxito" que "no es casualidad", ha dicho; punto en el que ha asegurado que el alcalde, Francisco de la Torre, "con mucha maestría y capacidad, ha conseguido rediseñar lo que va a ser una de las grandes metrópolis del Mediterráneo".

'Manual de Convivencia' es un ensayo sobre una forma particular de hacer política, un alegato en favor de la cordialidad, del respeto, incluso del afecto hacia el adversario, han señalado desde la editorial en una nota.

Dividido en 32 capítulos breves, el autor reflexiona sobre la convivencia como un valor esencial de la vida pública y privada, y sobre la necesidad de recuperar el respeto, la empatía y la serenidad en el debate social.

A través de su experiencia personal y política, Moreno reivindica el poder del diálogo, la moderación y el entendimiento como herramientas para construir una sociedad más justa y cohesionada. El libro aborda, además, cuestiones universales como la responsabilidad de los líderes, la gestión del cambio o la importancia de escuchar al otro.