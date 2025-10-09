Jubilados del norte de Europa alquilan cada vez más casas rurales en el interior de Málaga para pasar invierno

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La temporada de invierno tendrá este año más demanda en las casas rurales del interior de la provincia. En esta época, una tendencia turística novedosa y que tiene cada vez mayor demanda es el alquiler de larga estancia, lo que en el sector se conoce como "turismo de invernada".

Las reservas de este tipo han crecido para la temporada que está a punto de comenzar un 15% con respecto al mismo periodo del año anterior, según reflejan las estadísticas de Ruralidays.com.

"Sobre todo son clientes jubilados o prejubilados, procedentes del centro y norte de Europa", ha explicado Félix Zea, cofundador de Ruralidays en un comunicado, al tiempo que ha añadido que "estos turistas buscan casas en el campo, principalmente en la provincia de Málaga, para escapar del frío invierno en sus respectivos países".

La temporada para este segmento turístico en concreto empieza en noviembre y se prolonga hasta finales de marzo. Este formato tiene unas características específicas, tales como una duración mayor de las reservas, que parten desde las 28 noches y que llegan incluso hasta dos meses.

De hecho, la estancia media es de 48 noches (esto es, más de un mes y medio). El precio medio por mes de las viviendas rurales se eleva hasta los 2.100 euros.

"El récord lo tiene una pareja alemana que se aloja 92 noches entre noviembre y febrero en una casa de Torrox, vienen todos los años y aprovechan el clima cálido del municipio que está considerado el mejor clima de Europa, para escapar del duro invierno alemán", ha agregado Zea.

MERCADOS

Por mercados, el primero es el holandés, seguido del alemán y el británico. El perfil del cliente es el de parejas de edad madura, que vienen por su cuenta o acompañadas por otra pareja de amigos en la misma situación. De esta forma, es habitual que compartan el espacio de la casa (que, por tanto, debe tener como mínimo dos habitaciones y dos baños) y los gastos del alquiler, mientras aprovechan para descansar y para recorrer Andalucía.

Este tipo de turistas buscan sobre todo alojamientos en pueblos de interior, aunque cerca del mar y bien comunicados, y la provincia de Málaga es su preferida en Andalucía.

Al respecto, ha indicado que "la motivación del viaje en estas fechas es doble: por una parte, descansar, relajarse y escapar del invierno; y por otra, visitar el interior de Andalucía en temporada baja, cuando hay menos turistas y las temperaturas son más suaves que en verano".

Otra característica importante es la anticipación en las reservas, que se hacen con una media de casi nueve meses de antelación, incluso hasta 15 meses antes. Son por tanto unos clientes muy previsores.

ESCAPADAS

Por otro lado, durante el próximo otoño e invierno también se espera un aumento de turistas que hacen escapadas de corta estancia para visitar los pueblos.

En este caso, las estancias van desde los fines de semana y puentes, que es la opción preferida para los clientes nacionales; hasta las casi diez noches de los internacionales. Entre estos últimos, la primera nacionalidad son los alemanes, seguidos de británicos y holandeses.

De nuevo, los destinos más apreciados son las casas en municipios que están ubicados cerca del mar, y el precio medio por la semana es de 850 euros.