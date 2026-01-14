Julio Iglesias no cuenta el título de Hijo Adoptivo de la Provincia al no culminar el procedimiento

Julio Iglesias, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Málaga ha aclarado este miércoles que el cantante Julio Iglesias no tiene el título de Hijo Adoptivo de la Provincia al no culminar el procedimiento para esta distinción.

Así lo han señalado después de que la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga, Toni Morillas, haya exigido la retirada de todos los reconocimientos públicos y honores que ha recibido en la provincia de Málaga después de conocerse las acusaciones contra el artista por presuntas agresiones sexuales. En concreto, se trataba, según IU, del título de Hijo Adoptivo de la provincia de Málaga y una avenida en la ciudad malagueña de Marbella, que lleva su nombre.

Desde la Diputación Provincial han aclarado que en el año 2009, con el gobierno de coalición PSOE-IU, la institución provincial aprobó iniciar los trámites, pero no se culminó el procedimiento durante ese mandato ni en posteriores.

Por otro lado han explicado que el proceso de nombramiento se compone de cuatro partes: la aprobación por el pleno del inicio del expediente, la aprobación de distintos trámites en dos juntas de gobierno y la aprobación final de nombramiento de nuevo por el pleno.

Sin embargo, han incidido en que sólo se llevó a cabo el primero de estos cuatro procedimientos, por lo que Julio Iglesias no cuenta con el título de Hijo Adoptivo de la Provincia de Málaga.