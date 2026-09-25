Junta abre investigación tras conocer una grabación en la que una profesora en Málaga supuestamente insulta a alumnos

Archivo - Interior de un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Educación en Málaga ha adoptado las medidas organizativas correspondientes para evitar el contacto directo de una profesora con el alumnado que aparece mencionado en una grabación en la que esta supuestamente insulta a algunos de los chicos.

Así lo han informado desde la administración educativa, que han indicado a Europa Press que se actuó en cuanto el centro educativo tuvo conocimiento de este hecho.

En este sentido, han señalado que, sin menoscabo de que la Administración educativa pudiera acabar teniendo conocimiento de alguna denuncia presentada contra la profesora, desde el servicio de Inspección Educativa ya se han iniciado los trámites correspondientes por una conducta que pudiese representar alguna responsabilidad disciplinaria.

El origen de esta medida está en una grabación de audio, difundida a través de redes sociales, en la que, según la información publicada por Diario 'SUR', la profesora mantiene una conversación en la que repasa la lista de alumnos con comentarios que en su inmensa mayoría no son positivos, con alusiones como 'coñazo', 'capullo asqueroso'.