La Junta afirma que los familiares necesitan "saber la verdad con lealtad y serenidad" sobre el accidente de Adamuz

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, atiende a los medios durante la visita a las nuevas instalaciones de la Oficina de Empleo en Utrera (Sevilla). A 15 de enero de 2026 en Utrera, Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado este sábado que las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) necesitan "saber la verdad con lealtad y serenidad" acerca de las causas que provocaron el siniestro el pasado domingo, 18 de enero.

En una atención a los medios, la consejera del ramo ha trasladado su pésame a los allegados de la última víctima confirmada que falleció este pasado viernes, una mujer procedente de La Palma del Condado (Huelva) y que permanecía ingresada en la UCI desde el día del accidente --con ella, ascienden las muertes a 46--.

Asimismo, Blanco ha señalado que la Junta de Andalucía se ha unido a la petición de que los familiares deben conocer qué ha provocado el siniestro ferroviario debido a que "el dolor, el desgarro y el sufrimiento por la pérdida de sus seres queridos se une al desconocimiento de las causas".

"Nosotros como Gobierno de Andalucía y haciendo nuestro el sentir de la familia, pedimos que se sepa la verdad; las familias necesitan saber la verdad con lealtad y con serenidad, pero necesitan saber por qué han muerto sus familiares y qué le ha llevado a esto", ha reclamado Blanco.