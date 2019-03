La Junta analiza este viernes la situación del olivar y la caída de precios: "Vamos a estudiarlo y tomar decisiones"

Publicado 14/03/2019 13:08:04 CET

ANTEQUERA (MÁLAGA), 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha informado de que analizarán este viernes en Jaén, en el Consejo Andaluz del Olivar, la situación del sector y la caída de precios, incidiendo en que estudiarán lo que está sucediendo y se tomarán decisiones.

Así, ha recordado que hace breves fechas se habló de la caída del precio del aceite de oliva con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y con el resto de las comunidades autónomas, incidiendo en que Andalucía es "obviamente una de las más afectadas" al ser "potencia".

De acuerdo a los datos con los que cuentan, ha indicado Crespo, "no tiene sentido" lo que está ocurriendo en el mercado: "En países como Grecia e Italia la producción no es excesiva y, por tanto, no entendemos la disfunción del precio". "Vamos a estudiarlo --este viernes--, ver qué quieren los agricultores, las cooperativas, todo el sector", ha dicho, igual que se hará con la posibilidad del almacenamiento privado.

En este punto, la titular andaluza de la Consejería de Agricultura ha admitido que quieren ser "cautelosos", para evitar que una actuación al respecto "en vez de beneficiar sea entorpecer y dificultar el mercado". "Mañana se estudiará y tomaremos decisiones; acompañaremos al sector de primera mano", ha insistido a los periodistas.

Carmen Crespo ha emplazado al encuentro de este viernes en Jaén para conocer las estadísticas, qué ocurre y por qué: "Estamos analizando lo que está ocurriendo estos días, es una situación anómala. La producción nos dice qué está ocurriendo con los precios y lo analizaremos".