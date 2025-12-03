La Junta y el Ayuntamiento de Málaga premian a dos profesionales del Distrito Málaga Guadalhorce - JUNTA

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha entregado a Alicia Maldonado, profesional de la Unidad de Prevención y Promoción de la Salud del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce, la Distinción Honorífica de la Orden al Mérito Policial de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía 2025.

Esta distinción otorgada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias reconoce su colaboración profesional con la mencionada Unidad Policial en el área de protección del menor, han señalado desde la Junta en un comunicado.

De igual modo, casi al mismo tiempo, María Ángeles Fernández, coordinadora de esta misma Unidad de Prevención y Promoción de la Salud, recibía un reconocimiento por la labor llevada a cabo para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad a los programas y actividades preventivas.

Este reconocimiento tuvo lugar durante un acto celebrado en el Ayuntamiento de Málaga con motivo del Día Mundial de la Discapacidad. Las unidades de Prevención y Promoción de Salud de los distritos de Atención Primaria gestionan y coordinan las actuaciones preventivas y de promoción de salud para mejorar la salud de las personas y de la comunidad.

Entre las áreas de acción de estas unidades se encuentran: atención sociosanitaria; salud sexual y reproductiva; promoción de salud en el ámbito escolar; salud infantil y prevención del maltrato infantil; promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades; violencia de género y abordaje desde el ámbito sanitario; participación ciudadana. Además de actuaciones en Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS); vigilancia, prevención y control de enfermedades; programas de cribado poblacional y vacunaciones, entre otras.