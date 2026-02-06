La Junta cifra en 406 las personas desalojadas en la provincia de Málaga, la mayoría en Cortes de la Frontera

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en una visita al PMA de Casares. - JUNTA

CASARES (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha informado este viernes de que son 406 las personas que han tenido que ser desalojadas en la provincia malagueña debido a los efectos del paso de la borrasca 'Leonardo', la mayor parte de ellas en el municipio de Cortes de Frontera, con más de un centenar.

Así lo ha dicho Navarro en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en Casares (Málaga) para atender especialmente a los vecinos de la pedanía de El Secadero y, desde este viernes también, a los del municipio gaditano limítrofe de San Martín del Tesorillo. La delegada ha apuntado que también se han desalojado a más de 150 personas en los municipios malagueños de Ronda, Cañete la Real y Jimera de Líbar.

Asimismo, ha indicado que en Benaoján son ya 54 las personas desalojadas, mientras que en Casares, precisamente en la zona de El Secadero, se ha desalojado a 27 personas. Además, en Cuevas del Becerro se ha desalojado a cuatro personas y en Cartajima a siete vecinos.

En Bobadilla, núcleo de la localidad de Antequera, se ha desalojado a 12 personas de las viviendas cercanas al río; al tiempo que también se han procudido desalojos en Genalguacil, Estepona y Teba.

Navarro ha vuelto a hacer un llamamiento "a la prudencia" de los malagueños porque "aunque el tiempo nos está dando una pequeña tregua, llueve intermitentemente, eso no quiere decir que estemos a salvo". "Intentemos mantener esas precauciones y atender las recomendaciones del Servicio de Emergencias 112 y de todos los operativos de emergencia que nos indican que no tenemos que estar cerca de los cauces de los ríos", ha dicho.

"Hay que evitar las visitas a los nacimientos de los ríos. Todas esas zonas son peligrosas, suelen estar balizadas y señalizadas por los propios ayuntamientos, pero hay que mantener también esa responsabilidad", ha señalado la delegada.

En este sentido, ha reiterado que "hacemos ese llamamiento a la prudencia y a la precaución porque desde luego en nuestra pequeña parcela también tenemos la posibilidad de evitar daños mayores. Nos preocupa la situación que se pueda producir en los próximos días, principalmente el sábado con la nueva borrasca que se anuncia. Pero a pesar de esa preocupación, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a nuestros vecinos".

La delegada del Gobierno andaluz ha señalado que desde la Delegación territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y desde la red Hidrosur "permanecemos atentos a la situación de ríos y embalses que siguen recibiendo agua, no sólo de las lluvias, sino de las escorrentías después de tantos días de precipitaciones".

El embalse de La Concepción está al 78,26% de su capacidad y está previsto que este viernes se reduzca el caudal de desembalse, cerrando el desagüe de fondo y dejando únicamente el desembalse por el desagüe intermedio con un caudal aproximado de 67 metros cúbicos por segundo. Casasola está al 74,03% y desembalsa 30 metros cúbicos por segundo hasta el lunes a las 9.00 horas. Limonero desembalsa 36 metros cúbicos por segundo hasta el sábado a las 9.00 horas.

La presa de Guadalteba está al 95,62%. Desde este pasado jueves a las 19.30 horas está desembalsando por el aliviadero intermedio. Guadalhorce está al 71,71% y el Conde de Guadalhorce al 100%. Ésta última desembalsa al 25 metros cúbicos por segundo. El pantano de La Viñuela se encuentra al 66,66% de su capacidad.

En Andalucía, la cifra de emergencias coordinadas en esta borrasca es ya de casi 5.000 (4.795); mientras que el acumulado, desde el pasado 27 de enero, se eleva a 8.994 incidencias, en su mayoría en Cádiz (1.756), Jaén (1.612), Sevilla (1.605), Granada (1.261) y Málaga (912), seguidas de Córdoba (814), Almería (636) y Huelva (398).