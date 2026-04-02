La Junta cifra en un 90% el seguimiento "sin incidencias" del paro parcial del metro de Málaga la tarde del Jueves Santo

Archivo - Estación Guadalmedina del metro de Málaga. (Foto de archivo). - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro parcial que se ha desarrollado en el Metro de Málaga durante la tarde de este Jueves Santo ha transcurrido "sin incidencias" y con un seguimiento "del 90 por ciento" por parte de la plantilla.

Así lo han indicado fuentes de la Junta de Andalucía al hacer balance del desarrollo de este paro parcial entre las 18,00 y las 21,00 horas de este Jueves Santo, 2 de abril, en el metro de Málaga.

Ha transcurrido "sin incidencias", con "cumplimiento de servicios mínimos" --establecidos en un 60% en ese tramo horario--, un seguimiento del 90% por parte de plantilla, y "con algunas aglomeraciones puntuales" en la Línea 2, sobre todo en la estación Palacio de Deportes, según han precisado las mismas fuentes.