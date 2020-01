Junta cree que el Gobierno "se tiene que poner al día" para facilitar la entrada de camiones al Reino Unido tras Brexit

Publicado 31/01/2020 12:22:44 CET

MÁLAGA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha considerado este viernes que el Gobierno de España "se tiene que poner al día" con la fórmula del 'fast track' planteada por la Junta de Andalucía, que "permita que nuestros camiones, con productos agroalimentarios andaluces y españoles, puedan entrar rápidamente en la aduana y se pueda hacer todo el papeleo dentro del Reino Unido".

"Estamos en un día clave, hoy comienzan todas las circunstancias del Brexit y, por tanto, la Junta de Andalucía está desde hace ya muchos meses trabajando en 112 medidas que permita que todo esto vaya de la mejor forma posible", ha recordado Crespo a los medios de comunicación en Málaga, antes de inaugurar la I Mesa de Agroalimentación y Energía Azul en la sede de Famadesa.

La consejera ha asegurado que en la Junta de Andalucía "estamos siempre pensando en el sector agroalimentario y las exportaciones, como no podía ser de otra manera", por lo que ha añadido que desde el Gobierno andaluz han pedido una "medida fundamental al Gobierno central, que lo negocie en este caso en Bruselas, que es el 'fast track' para nuestros productos agroalimentarios".

"Hay muchos productos agroalimentarios que son perecederos y no pueden estar esperando en la aduana, por tanto esta medida es fundamental para el sector agroalimentario y lo volvemos a demandar", ha continuado. "Luego veremos las circunstancias comerciales. Espero que no sean muy dificultosas para el sector agroalimentario, pero estamos muy pendientes desde aquí para ayudar a este sector, a que no se produzcan unas circunstancias adicionales en el Brexit que sean perjudiciales para nuestro sector", ha indicado.

Además, ha resaltado que la Junta se acuerda de "las personas que están trabajando en Gibraltar, muchos españoles que están en todo lo que es Andalucía y también de los británicos que viven en la Costa del Sol y de los españoles que viven en el Reino Unido".

"Estamos muy pendientes de todo eso y desde la Junta de Andalucía, desde el primer minuto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, encargó esas 112 medidas para desarrollarlas, y especialmente por mi ramo, para el sector agroalimentario", ha finalizado.