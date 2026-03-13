La Junta critica que al Gobierno de Sánchez y Montero "le cuesta bajar impuestos hasta en una guerra"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en un foro informativo organizado por el diario 'Sur' en Málaga. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha incidido este viernes en urgir al Ejecutivo central a bajar impuestos en el actual contexto marcado por la guerra iniciada en Irán con los ataques de Estados Unidos e Israel, y al respecto ha criticado que al Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero "le cuesta" tomar esa decisión "hasta en una guerra" como la que hay ahora.

Son declaraciones que la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz ha realizado en el marco de un encuentro informativo organizado por el diario 'Sur' en Málaga, donde ha criticado que ya "antes de la guerra" en Oriente Próximo se había encarecido la "cesta de la compra" en España, algo que ha atribuido a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, en el que la secretaria general del PSOE andaluz es vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Carolina España ha señalado que, con el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el Palacio de La Moncloa, y ya "antes de la guerra, la cesta de la compra ya se había encarecido cerca de un 40%", así como se han incrementado los precios de la vivienda, los carburantes y la electricidad.

"Y eso lo saben los ciudadanos cuando van a pagar el impuesto de la renta", según ha remarcado la consejera, que en ese punto ha aprovechado para recordar que este próximo mes de abril comenzará la campaña de declaraciones de la renta, y que los andaluces podrán beneficiarse en ella de las deducciones puestas en marcha por la Junta, como las relativas al uso de gimnasios, a los animales de compañía o las destinadas a personas celiacas, entre otras.

Carolina España ha querido remarcar que cuando un ciudadano se acerque en estos días "a una gasolinera a llenar el tanque de carburante, el 44%, casi la mitad, se lo está llevando Hacienda en impuestos", y ha pedido que no le "vengan a decir que, con los efectos económicos que está ocasionando la guerra de Irán, el Gobierno no puede bajar los impuestos".

"Puede, debe y tiene que bajar los impuestos para los sectores afectados, como el del transporte, el sector primario, también para las familias", ha añadido la consejera antes de denunciar que se está viendo que "a este Gobierno le cuesta bajar los impuestos hasta en una guerra".

Al respecto, ha puesto de relieve que otros países europeos ya "lo están haciendo", como Portugal o Rumanía, al igual que "Italia también ha tomado medidas", según ha agregado para contraponer estas actuaciones con la del Gobierno de Sánchez, que está "todavía en la ronda de contactos" previa a esa posible decisión de bajar impuestos, cuando, en opinión de la titular andaluza de Hacienda, "las medidas hay que tomarlas ya".

Ha añadido que desde el Gobierno andaluz se está realizando "un esfuerzo tremendo para bajar impuestos" en Andalucía, pese a lo cual las familias están "perdiendo poder adquisitivo", y mientras tanto "la recaudación en este país se ha disparado", pasando "de algo más de 200.000 millones de euros a más de 300.000", que son "111.000 millones de euros más desde que gobierna Pedro Sánchez", según ha advertido.

La consejera ha criticado además que el Gobierno no ha aprobado nuevos Presupuestos Generales del Estado ni para este año ni para los dos ejercicios anteriores, "pero eso no quiere decir que no tengan los ingresos", que "los tienen" porque los ciudadanos pagan impuestos, según ha remarcado antes de censurar que el Ejecutivo se está "rigiendo por un Presupuesto de hace tres años, y los excesos de recaudación los están destinando al libre albedrío, a lo que más les interesa".

Frente a ello, ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado un Presupuesto para este año de "más de 51.000 millones de euros", como nunca antes en la historia de la comunidad autónoma, y el Ejecutivo del PP-A es "serio y cumple la ley, la Constitución", y "cada año" aprueba "un presupuesto para esta tierra", al tiempo que ha podido diseñar "el mayor presupuesto sanitario de la historia de Andalucía", de "16.000 millones de euros", según ha puesto también de relieve Carolina España.